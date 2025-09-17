Общая сумма от союзников на оружие для Украины в октябре должна достичь 3,6 млрд долларов.

В первых пакетах инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) союзники закупят у США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем повышенной мобильности Himars. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Киеве.

"Мы получили более 2 млрд денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3,5-3,6 млрд", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, первые два пакета закупки американского оружия составят по 500 млн долларов.

"В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для "Петриот" и [снаряды] для "Хаймарс"", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что сейчас команды работают, чтобы получилось ему встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Инициатива PURL - детали

Как сообщал УНИАН, летом была создана новая инициатива "Список приоритетных требований Украины" (PURL) для закупки американского оружия через НАТО с целью удовлетворения потребностей Украины. Международные партнеры Украины начали выделять средства для этих целей. Цель Украины - ежемесячно получать 1 млрд долларов от союзников на закупку американского оружия. На днях стало известно, что в США одобрили первый пакет продажи оружия через инициативу PURL.

