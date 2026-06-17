Маск может объединиться с Украиной для борьбы с иранскими дронами, – Forbes

Спутниковые сети и коммерческая космическая инфраструктура все чаще рассматриваются как часть современного поля боя.

Илон Маск и его компания SpaceX потенциально могут сотрудничать с украинскими разработчиками оборонных технологий для создания систем противодействия иранским беспилотникам, пишет Forbes.

Причиной таких предположений стала резкая эскалация риторики со стороны Ирана в отношении инфраструктуры SpaceX и терминалов Starlink. Иранское информационное агентство Fars заявило, что американские и израильские военные якобы использовали технологии Starlink в боевых операциях, и пообещало "вооруженную месть", предупредив о возможных ударах по объектам компании.

"Наземные станции Starlink, расположенные на оккупированных территориях Катара, Иордании, ОАЭ и Омана, вместе с партнерами SpaceX являются новыми целями Ирана", – говорится в заявлении Fars.

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Как отмечает основатель аналитического центра New Space Economy Брайан Херли, под угрозой могут оказаться не только терминалы Starlink, но и другая инфраструктура компании Маска.

"Это означает, что не только тысячи интернет-терминалов Starlink… но и наземные станции SpaceX, а также любое предприятие, контролируемое xAI или X, потенциально могут подвергнуться атаке", – пояснил Херли.

Он также подчеркивает, что хотя прямых доказательств военного использования Starlink нет, Иран может действовать на основе предположений:

"Иран может предполагать или утверждать это, исходя из роли Starlink в Украине".

Украинский опыт как потенциальная модель

Особое внимание эксперты уделяют украинскому опыту войны с дронами. Херли отмечает:

"Украина приобрела практический опыт использования недорогих перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы, датчиков и быстрой адаптации к атакам беспилотников типа "Шахед".

По словам аналитиков, именно этот опыт может стать основой для будущих систем защиты объектов SpaceX в зонах риска.

Эксперты также предупреждают, что спутниковые сети всё чаще становятся частью военных конфликтов.

"Угроза со стороны Ирана соответствует схеме, которую Россия использовала в Украине: рассматривая коммерческую космическую инфраструктуру как часть боевого пространства", – говорится в оценках экспертов.

На этом фоне, по словам Херли, может формироваться новый рынок автономных систем противодействия дронам, где технологии SpaceX и украинский боевой опыт потенциально способны дополнять друг друга.

Технологии борьбы с дронами

Как сообщал УНИАН, Украина на данный момент смогла в значительной степени нейтрализовать угрозу со стороны "Шахедов", внедрив большое количество дронов-перехватчиков. Такие дроны значительно дешевле "Шахедов", а благодаря своей эффективности сводят на нет попытки россиян развязать войну на истощение. Как писал Forbes, перехватчики изменили экономический баланс войны в пользу Украины.

Недавно стало известно, что Корпус морской пехоты США намерен заключить контракт с оборонной компанией V2X на поставку новой мобильной системы противодействия беспилотникам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), которую испытали в Украине.

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