США могут закупить новую систему борьбы с дронами, которую уже испытали в Украине

Система DASH может обнаруживать, идентифицировать, сопровождать и уничтожать беспилотники.

Корпус морской пехоты США намерен заключить контракт с оборонной компанией V2X на поставку новой мобильной системы противодействия беспилотникам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH). Как сообщил проект The War Zone, командование систем морской пехоты обнародовало объявление о закупке у единственного поставщика.

Система DASH предназначена для обнаружения, идентификации, сопровождения и уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов. Она находится на максимальном уровне технологической готовности TRL-9. А это, отмечает издание, свидетельствует о ее проверенной эффективности в реальных боевых условиях. В целом Корпус морской пехоты планирует приобрести до 50 таких систем, включая обучение персонала, запасные части и ремонт. Поставку первых двух комплексов ожидают до 30 мая 2026 года, остальных – до конца 2026 года.

Хотя официальные технические характеристики DASH не раскрываются, вероятно, речь идет о модификации или производной системы Tempest, также разработанной V2X. Tempest представляет собой высокомобильную платформу на базе легкого вездехода с пусковыми установками ракет AGM-114L Longbow Hellfire и радаром с активной электронно-сканируемой решеткой. По меньшей мере два таких комплекса уже находятся на службе в Украине. По данным украинской стороны, они эффективно применяются для уничтожения российских беспилотников.

AGM-114L Longbow Hellfire оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона, что позволяет применять ракету не только против наземных целей, но и в противовоздушной обороне – в частности для перехвата дронов, вертолетов и отдельных типов крылатых ракет. В то же время мобильность платформы обеспечивает возможность применения тактики "стреляй и беги", уменьшая уязвимость системы к ответным ударам.

Новая система, отмечают аналитики, дополнит уже имеющиеся средства противодействия БПЛА морской пехоты США. Это, в частности, комплексы LMADIS и MADIS на базе вездеходов и бронированных машин JLTV. В Корпусе морской пехоты отмечают, что такие мобильные системы ПВО являются критически важными для будущих экспедиционных и распределенных операций, особенно в условиях потенциальных боевых действий в Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что более подробная информация о конфигурации и возможностях системы DASH появится в ближайшие месяцы, по мере приближения сроков первых поставок.

Борьба с "Шахедами" в Украине

Напомним, что Украина на данный момент смогла значительно нейтрализовать угрозу от "Шахедов", внедрив большое количество дронов-перехватчиков. Согласно подсчетам, такие дроны значительно дешевле "Шахедов", а благодаря своей эффективности сводят на нет попытки россиян вести войну на истощение. Как отмечало издание Forbes, перехватчики изменили экономический баланс войны в пользу Украины.

