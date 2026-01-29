Немецкие дроны HX-2 продемонстрировали низкую точность в боевых условиях в Украине, - Welt

Во время 14 применений дронов HX-2 в Украине цель была поражена только в 5 случаях.

Немецкие дроны HX-2 от Helsing продемонстрировали низкую точность в боевых условиях в Украине из-за ряда технических проблем. Об этом сообщает Welt.

Согласно украинскому документу, который был передан Минобороны Германии, во время 14 применений дронов HX-2 в Украине, цель была поражена только в 5 случаях. Из этого выходит, что точность поражения составила всего 35,7%.

Журналисты выяснили, что проблема низкой точности носила системный характер. В частности, была зафиксирована нестабильная передача видео, ограниченные возможности захвата целей и жесткая сенсорная технология управления.

Украина приостановила заказ немецких дронов HX-2

Напомним, что ранее Bloomberg писало, что Украина временно приостановила заказ ударных дронов HX-2 от немецкой компании Helsing. Причиной стало то, что беспилотники столкнулись с проблемами во время испытаний на передовой.

По данным внутренней презентации Министерства обороны Германии, только 25% немецких дронов смогли успешно взлететь во время испытаний в 14-м полку ВСУ. Отмечалось, что на беспилотники повлияли механические проблемы катапульты и отсутствие некоторых компонентов искусственного интеллекта.

По словам источников Bloomberg, беспилотники HX-2 подвергались глушению вблизи фронта, что прерывало связь с операторами и снижало эффективность систем.

В Helsing же отрицают эту информацию. Представители компании заявили журналистам, что не менее шести подразделений ВСУ направили запросы на HX-2.

Украина могла получить новейший FPV-дрон, который используют морпехи США - что известно

Ранее в Defense Express писали, что Силы обороны Украины могли получить новейший FPV-дрон Bolt-M от американской компании Anduril, который уже закупили морские пехотинцы США. Аналитики отметили, что на это намекает заявление генерального менеджера по системам точного поражения целей Anduril Дэна Лейтона о том, что компания поставляет БПЛА "другим участниках современных конфликтов".

Кроме того, в Anduril отмечали, что во время этапа испытаний, кроме более 250 FPV-дронов, поставленных американским морпехам, еще более 300 систем было отправлено "неназванному заказчику".

