Украина приостановила заказ немецких дронов HX-2 после проблем на фронте, - Bloomberg

Украинские испытания HX-2 выявили слабые места системы, что повлияло на решение приостановить дальнейшие заказы.

Украина временно воздерживается от дополнительных заказов ударных беспилотников HX-2 от немецкой компании Helsing после того, как системы столкнулись с проблемами во время испытаний на передовой, пишет Bloomberg.

По данным внутренней презентации Министерства обороны Германии, только 25% HX-2 смогли успешно взлететь во время испытаний в 14-м полку ВСУ. Указывается, что на дроны повлияли механические проблемы катапульты и отсутствие некоторых компонентов искусственного интеллекта.

Подавление и радиоэлектронная борьба

По словам источников Bloomberg, беспилотники Helsing подвергались глушению вблизи фронта, что прерывало связь с операторами и снижало эффективность систем. Из-за этого спрос на HX-2 среди немецких военных пока приостановлен.

Видео дня

Компания отвергает выводы презентации и подчеркивает обнадеживающие результаты первых полетов:

"Процент попаданий первых полетов, который был официально задокументирован, обнадеживающий", – заявили в Helsing. "Мы уверены, что испытательные характеристики HX-2 также хорошо скажутся на высоком уровне попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы".

HX-2 и европейский рынок дронов

Helsing, основанная в 2021 году, является одним из самых ценных европейских оборонных стартапов и активно интегрирует искусственный интеллект в свои системы. Флагманский дрон HX-2 сочетает фиксированные крылья с квадрокоптерными пропеллерами и способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

"В ближайшие несколько лет Европа опередит даже США с точки зрения развертывания реальных автономных систем на базе искусственного интеллекта", – заявил Торстен Рейл, соисполнительный директор Helsing.

В 2024 году Helsing подписала соглашение на поставку 4000 беспилотников HF-1 и HX-2 для Украины, половина из которых уже поставлена. Компания уверяет, что украинские подразделения активно используют поставленные дроны, а новые заказы будут осуществляться после выполнения действующего контракта.

"По меньшей мере шесть групп украинской армии направили запросы по HX-2 в Helsing. В ответ мы уже значительно расширили наши производственные мощности", – говорится в заявлении компании.

Экспертное мнение подтверждает, что проблемы во время испытаний – нормальная часть инновационного цикла.

"Экспериментальные и испытательные серии разработаны для того, чтобы позволить компаниям испытать свои системы в различных условиях", – отметила пресс-секретарь Министерства обороны Германии.

HX-2 – что известно об этих дронах на фронте

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Helsing продолжает совершенствовать свой аналог российского "Ланцета" - HX-2. Издание Defense Express рассказало, что их уже поставляют в Украину в значительных объемах.

Аналитики поделились, что в целом Украина имела два заказа на общее количество в 10 000 дронов HX-2. В компании запланировали выйти на производство 2500 единиц HX-2 в месяц.

Издание предполагает, что, вероятно, беспилотники хорошо себя проявили в Украине, поскольку во время недавних испытаний в Германии подобных дронов от трех производителей, только HX-2 от Helsing достиг цели.

Вас также могут заинтересовать новости: