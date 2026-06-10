Украина может получить ракеты для Patriot, у которых истекает срок годности, - МИД

Украина не понимает, зачем ждать истечения срока годности этих ракет, если их можно срочно передать для нужд украинской ПВО.

Украина нашла возможность получить ракеты-перехватчики, в том числе к зенитно-ракетным комплексам Patriot, у которых истекает срок годности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве.

"Я могу приоткрыть немного завесу, что во время нынешних визитов президента в Лондон и Таллинн, в ходе переговоров с нашими союзниками, также был достигнут ряд новых решений по противовоздушной обороне", – сообщил Тихий.

Как подчеркнул спикер МИД, сейчас для украинских дипломатов главный приоритет – воплотить эти решения как можно быстрее.

Видео дня

"Украине удалось найти ряд дополнительных средств – как систем, так и перехватчиков, благодаря сотрудничеству с рядом стран... То есть найдены определенные дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти. И ряд ресурсов уже найден", – добавил Тихий.

По его словам, когда этот процесс будет завершен, есть надежда, что появится возможность быстро доставить эти средства, как системы, так и перехватчики, в Украину.

"Более того, еще один небольшой момент, который я могу добавить. Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, срок годности которых истекает через некоторое время, и которые тоже можно получить для Украины. Мы сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы их получить", – подчеркнул Тихий.

При этом, как отметил спикер, "какой смысл в ракетах после того, как у них истекает срок годности", ведь их нужно либо возвращать производителю, либо утилизировать.

"Мы предлагаем передать их Украине. Министр Сибига уделяет этому вопросу приоритетное внимание, и мы надеемся, что удастся это сдвинуть с мертвой точки", – добавил Тихий.

Как уточнил пресс-секретарь, речь идет о ракетах-перехватчиках для комплексов Patriot типов PAC-2 и PAC-3 и других.

Европа должна создать собственный аналог Patriot

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь собственную "антибаллистическую систему", чтобы не зависеть от американских ЗРК Patriot. Работа в этом направлении уже ведется, и поставлена цель реализовать проект за год.

Зеленский отметил, что это реально, но очень сложно. Однако вопрос заключается в составляющих.

Вас также могут заинтересовать новости: