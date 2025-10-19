Россияне 'засветили' Су-57 со скрытым отсеком для вооружения (фото)

Россия показала "начинку" своего истребителя-невидимки Су-57, но эксперты считают это попыткой привлечь иностранных покупателей и скрыть проблемы программы.

Новое изображение, опубликованное в прокремлевских Telegram-каналах, впервые демонстрирует задний внутренний отсек для вооружения российского многоцелевого истребителя Су-57 - шаг, который аналитики связывают со стремлением Москвы усилить экспортный имидж машины пятого поколения, пишет Defence Blog.

На снимке, который не сопровождался датой или местом съемки, четко видно конструкцию заднего отсека - один из нескольких внутренних отсеков самолета, которые, по замыслу конструкторов, должны сохранять низкую радиолокационную заметность платформы.

Су-57 оснащен несколькими внутренними узлами подвески: центральным отсеком фюзеляжа для крылатых ракет большой дальности и боковыми отсеками в корневой части крыла для ракет "воздух-воздух". Конфигурация может меняться в зависимости от миссии.

Изображение появилось на фоне активной PR-кампании Москвы, направленной на демонстрацию готовности Су-57 к экспорту. Россия использует дипломатические каналы и выставки, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, среди которых называют прежде всего Китай и Индию. Публикация в связанных с Кремлем медиа, вероятно, имеет целью показать прогресс в программе и привлечь иностранные инвестиции для завершения разработки.

Впрочем, программа Су-57 остается незавершенной. По общедоступным оценкам, самолету до сих пор не хватает полностью готового двигателя следующего поколения, окончательно интегрированной авионики и проверенного пакета вооружения. Хотя Москва официально заявляет о серийном производстве и принятии на вооружение, критики указывают, что многие системы пока промежуточные или устаревшие по сравнению с проектом конечной конфигурации.

Эксперты также напоминают: внутренние отсеки для вооружения - характерная черта истребителей пятого поколения (F-22, F-35), которая позволяет сохранить низкую заметность во время первого удара или достижения преимущества в воздухе. Если модульная система отсеков Су-57 будет работать так, как описано, она может предоставить самолету большую универсальность в выполнении различных боевых задач.

Пока что происхождение и подлинность опубликованного фото не подтверждены независимыми источниками; от Министерства обороны России и производителя - компании "Сухой" - официальных комментариев не поступало.

Как сообщал УНИАН, ранее в России показали первый российский Су-75 Checkmate. Изображения начали распространять в социальных сетях в начале октября российские пропагандисты.

Кроме того, недавно был обнародован документ, который, как утверждается, принадлежит российскому государственному оборонному конгломерату "Ростех", в котором указываются страны, а также графики поставок современных истребителей Су-57 и Су-35 определенным иностранным клиентам.

