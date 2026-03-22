Сможет ли Москва 'впарить' Индии свой Су-57: аналитики оценили шансы

В то же время Индия намерена присоединиться к одному из двух проектов по разработке истребителя шестого поколения.

На сегодняшний день остается открытым вопрос, закупит ли Индия российские истребители Су-57, о которых еще в 2018 году заявила, что это не пятое поколение, и вышла из сотрудничества с РФ по этому проекту. Как пишет Defense Express, несмотря на это, Москва не прекращала попытки "впарить" свой истребитель этой стране.

В то же время правительство Индии выразило желание присоединиться к одному из двух проектов разработки истребителя шестого поколения: британско-итальянско-японскому Tempest или франко-германо-испанскому FCAS.

Аналитики издания отмечают, что в настоящее время Москва пообещала Дели к своему истребителю кучу "бонусов", включая новый двигатель и пока что запатентованный вариант самолета.

"А Дели якобы очень серьезно оценивает это предложение. Несмотря на то, что еще в 2018 году вышла из совместного проекта с РФ по разработке этой машины, прямо заявив, что она не соответствует требованиям", – говорится в публикации.

В то же время правительство Индии подтвердило актуальность планов построить собственный истребитель пятого поколения AMCA. "И ставка на быстрое присоединение к разработке истребителя шестого поколения, вместе с инвестициями в собственные разработки – это очень значительные расходы. Потому что общие расходы на программу истребителя шестого поколения оцениваются в более чем 50 млрд евро", – отмечает Defense Express.

При этом отмечается, что если Индия станет четвертым участником одного из проектов, то речь идет о сумме 12,5 млрд евро, а если заменит Германию в FCAS, то более 16,5 млрд евро. Собственная разработка AMCA также потребует миллиардных бюджетов из-за огромного объема технологий, которые планирует освоить Индия для этого.

В то же время возникает вопрос об этапности обновления индийских ВВС, который может стать ключевым. "В настоящее время страна получает Rafale, с планом осуществить огромный заказ еще на 114 Rafale. Это должно довести их количество в ВВС до около 150 единиц. В то же время основой ВВС Индии являются около 260 российских Су-30МКИ, количество которых постепенно сокращается из-за катастроф и аварий. И в начале марта Индия потеряла уже 14 Су-30МКИ, что составило 5% от всего количества", – отмечают аналитики издания.

Своим Tejas Индия пытается сейчас решить проблему нехватки самолетов после вывода из эксплуатации МиГ-21, которых в авариях и катастрофах потеряла более 60%. Но этот процесс постоянно страдает от проблем, в данный момент – от потери трех Tejas за последние два года.

Издание отмечает, что все эти проекты имеют примерно одинаковый срок реализации – до середины-конца 2030-х годов. А вот на 2035 год назначено начало поставок AMCA.

"То есть к 2040 году Индия должна иметь модернизированный парк Су-30, новые Rafale, значительное количество Tejas, первые собственные AMCA, а также уже боевые истребители шестого поколения. И в этом последовательном плане место Су-57 просматривается довольно сложно. Но в конце концов в Дели всегда могут предпринять совершенно нелогичные шаги, например, как продолжение закупки у РФ ЗРК С-400, несмотря на невыполнение Москвой даже предыдущего контракта 8-летней давности", – пишет Defense Express.

Как сообщал УНИАН, Индия одобрила закупку оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, включая 114 французских истребителей Dassault Rafale, шесть американских патрульных самолетов, а также ракеты.

Предполагается, что стоимость будущего контракта с Dassault Aviation составит 39 млрд долларов. По данным местных СМИ, около 20 самолетов поставит непосредственно Dassault, а остальные будут изготовлены на внутренних производственных мощностях Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: