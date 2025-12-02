Дроны поразили нефтебазу в Орловской области РФ, - СМИ

Удар по объекту подтверждают местные жители и власти.

Ударные дроны поразили нефтебазу "Орелнефтепродукт" в городе Ливны Орловской области России, там вспыхнул пожар. Об этом сообщает Astra, атаку также подтвердили региональные власти.

Удар по объекту подтверждают и местные жители, которые снимают кадры возгорания.

"Ночью Орловская область снова подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе", - губернатор региона Андрей Кличков.

Видео дня

По его словам, пострадавших нет, на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Другие атаки на объекты РФ

Как сообщал УНИАН, 29 ноября морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

25 ноября был поражен ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ). Он является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

В результате было зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400.

