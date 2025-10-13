Во Франции осознают необходимость найти недорогие средства борьбы с "Шахедами".

Французская армия модернизирует свои истребители Mirage 2000D RMV, чтобы адаптировать их к вызовам современной войны, в частности, приспосабливает их к борьбе с дронами.

Как пишет портал opex360, модернизированный самолет теперь оснащен 30-мм пушечной подвесной установкой CC422, хотя сейчас она используется только для непосредственной воздушной поддержки, поскольку в ней отсутствует система прицеливания для воздушного боя. Также самолет получил инфракрасные ракеты класса "воздух-воздух" MICA вместо старых Magic II.

Кроме того, Mirage 2000D RMV может использовать оптико-идентификационную систему дальнего действия TALIOS, которая может идентифицировать, отслеживать и поражать движущиеся цели днем и ночью.

Армия также рассматривает варианты оснащения Mirage 2000D лазерными управляемыми ракетами, такими как ACULEUS-LG от Thales. Это позволит эффективно уничтожать дроны, как это уже демонстрировали американские F-16 в случае применения 70-мм ракеты APKWS II против беспилотников в Красном море.

Также рассматривается возможность предоставления Mirage 2000D возможности нести зенитно-ракетные комплексы.

Как заявил генерал Жером Беланже, начальник штаба Воздушно-космических сил Франции, Mirage 2000D "еще не сказал своего последнего слова".

"Мы изучаем варианты, вытекающие из наших размышлений о текущих конфликтах, такие как возможность адаптации недорогого оружия для борьбы с угрозой беспилотников Shahed... Эти системы оружия распространяются на всех театрах военных действий, и в контексте масштабного столкновения немыслимо использовать наше самое современное и самое дорогое оружие для их уничтожения", - пояснил генерал Беланже, напомнив, что "в Украине вскоре будет превышен порог в 1000 беспилотников "Герань", запущенных Россией за одну ночь".

Как сообщал УНИАН, Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в начале февраля 2025 года. Тогда не называлось количество переданных бортов.

В то же время эксперты указывали, что скорее всего, это количество гораздо меньше всех цифр, звучавших ранее в СМИ. Украина могла получить пять истребителей Mirage, или даже меньше, учитывая то, что один борт мог быть оставлен во Франции для обучения пилотов и техников.

