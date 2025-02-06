Себастьян Лекорню упомянул президента Франции и первое объявление о передаче французских истребителей Украине.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.

"6 июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли сегодня в Украину. Украинские пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции, теперь будут помогать защищать небо над Украиной", - написал он на своей странице в социальной сети X (Twitter).

При этом Лекорню не уточнил, какое количество бортов прибыло в Украину.

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