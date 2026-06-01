Франция задержала танкер 'теневого флота' РФ, подозреваемый в обходе санкций

Макрон заявил, что попытки обойти международные санкции и нарушать морское право неприемлемы, особенно если они способствуют финансированию войны России против Украины.

Французские власти подтвердили задержание нефтяного танкера "Тагор", который, по данным Парижа, может принадлежать к так называемому российскому "теневому флоту", используемому для обхода западных санкций.

По информации Politico, судно вышло из российского порта Мурманск и было перехвачено военно-морскими силами Франции более чем в 400 морских милях от атлантического побережья страны. По предварительным данным, танкер мог использовать фальшивый флаг для сокрытия своего происхождения и деятельности.

"Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", – написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем посте в X.

Операция проводилась при поддержке Великобритании, которая в последнее время расширила полномочия своих сил по задержанию российских судов, подозреваемых в нарушении санкционного режима.

В Кремле резко раскритиковали действия Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание незаконным и заявил, что Москва учтет этот случай для обеспечения безопасности своих грузов в будущем.

По информации французских властей, танкер в настоящее время сопровождают военные корабли в один из французских портов для дальнейшего расследования. Это уже четвертый задержание российского судна Францией с начала 2026 года в рамках борьбы с обходом международных санкций.

Угрозы от теневого флота РФ

Как сообщала Financial Times со ссылкой на руководителя крупнейшей в мире компании по утилизации судов, более половины мирового флота нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, подвергается коррозии, что создает риск значительной экологической катастрофы. По словам исполнительного директора GMS Partnership Анила Шарма, более половины этих судов необходимо утилизировать как можно скорее.

Помимо экологической, теневой флот несет еще и военную угрозу. Так, по информации разведки, российский персонал этих судов занимался шпионажем в европейских водах. Отмечается, что некоторые из этих судов, которые часто зарегистрированы в странах, не имеющих к этому отношения, незадолго до выхода из порта пополнили свои экипажи дополнительными членами.

