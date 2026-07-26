В Харькове 'Бандероль' ударила в жилой дом: есть погибший и много раненых

Уже известно о девяти пострадавших.

В Харькове российский баражирующий боеприпас типа "Бандероль" попал в частный жилой дом. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Около 9:00 утра мэр сообщил о попадании дрона типа "Бандероль" в Слободском районе города.

"Произошло попадание в частный жилой дом. Есть раненые. На месте работают все профильные службы", – написал он.

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Терехов сначала сообщил об одном погибшем и трёх раненых. Однако впоследствии, по его данным, число пострадавших возросло до шести. Среди них – двое детей.

Также было повреждено более десяти частных жилых домов.

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, дом в результате попадания разрушен. Раненые госпитализированы.

Примерно в 10:00 утра Синегубов уточнил, что всего пострадало девять человек, среди них двое детей. Все они находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, как добавил Терехов, ранним утром в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание ударного БПЛА в автомобиль.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь", – отметил Терехов.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики запустили по Украине 7 баллистических ракет типа "Искандер-М"/С-400. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 5 баллистических целей в воздухе.

В Киеве в результате атаки горели автомобили, возникли пожары в многоэтажных домах. Пострадали три человека.

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