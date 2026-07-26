'Чёрная Пантера 3' подтверждена к выходу: известно, кто сыграет сына Т'Чаллы

Куглер вернулся к Marvel после успеха "Грешников", а фильм снимут на плёнку.

После успеха "Грешников" Райан Куглер, вероятно, мог бы снять любой фильм, какой захотел бы, ибо почти любая студия с радостью выделила бы ему нужный бюджет. И всё же он решил вернуться к Marvel.

Совсем недавно, на CinemaCon, была наконец подтверждена "Чёрная Пантера 3". Куглер вернётся в кресло режиссёра, а Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул") присоединится к актёрскому составу в качестве главного нового пополнения, сыграв сына Т'Чаллы. Третья часть выйдет 18 декабря 2028 года, пишет World Of Reel.

Выступая на сцене, Куглер рассказал, что захотел взять Джонссона после того, как увидел его игру в "Долгой прогулке". "Чёрная Пантера 3" будет сниматься на "широкоформатную целлулоидную плёнку".

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Что известно о прошлом и будущем "Чёрной Пантеры"

Дензел Вашингтон попал в заголовки в ноябре 2024 года, подтвердив свое участие в "Чёрной Пантере 3". Пока нет никаких сведений о том, какой может быть его роль – и остается ли он вообще в проекте.

Куглер, стоявший у руля первых двух фильмов, остается центральной фигурой в долгосрочной стратегии Marvel – на волне признания критиков и кассового успеха "Грешников", которые также получили несколько "Оскаров".

"Чёрная Пантера: Ваканда навеки" вышла в ноябре 2022 года, и, хотя она не дотянула до кассовых показателей оригинала, всё же стала самым кассовым фильмом кинематографической вселенной Marvel за последние пять лет, заработав 859 миллионов долларов по всему миру. Идея дать зелёный свет третьему фильму была очевидной.

Что касается телевидения, Куглер недавно снял пилот своего перезапуска "Секретных материалов". Сериал ещё не получил официального одобрения от Hulu.

Ранее УНИАН сообщал, что Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика и что вообще известно о новом фильме Marvel.

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