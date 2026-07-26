Орбан заявил, что Европейский Союз исчезнет через 25 лет

Политик считает, что ЕС не способен провести реформы.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский Союз через 25 лет исчезнет, если не проведет соответствующие реформы. Об этом он заявил в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает MTI.

По его словам, в своем нынешнем состоянии ЕС нежизнеспособен. Он считает, что, подобно ряду других международных организаций, ЕС также может исчезнуть или преобразиться до неузнаваемости, если не сможет обновиться в ближайшие годы.

"Кто не способен приспособиться, тот исчезнет. И Европейский Союз, как я вижу на данный момент, не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Я хочу, чтобы он смог приспособиться, чтобы Венгрия сыграла в этом свою роль, чтобы в результате этой адаптации мы выиграли, чтобы мы стали победителями. Но если сегодня честно говорить о Европейском Союзе, то, кажется, он не способен реформировать себя. Поэтому я ни в коем случае не предсказываю ему большого будущего", - заявил Орбан.

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Когда его спросили, согласится ли он стать председателем Европейской комиссии, Орбан ответил, что эту должность следует упразднить. По его мнению, ЕС необходимо реформировать, а неограниченную власть комиссии - ограничить, что станет возможным только тогда, когда "Патриоты за Европу" получат полную власть в Брюсселе и восстановят баланс, нарушенный в пользу брюссельских бюрократов и за счет государств-членов.

Политик сказал, что проблемы начались в 2015 году, когда под руководством Жан-Клода Юнкера Комиссия превратилась из органа, выполнявшего функции правовой координации и выступавшего гарантом соблюдения договоров, в политический орган.

Виктор Орбан - последние новости

Ранее Politico писало, что без Орбана легче не стало, поскольку теперь страны ЕС открыто тормозят санкции против РФ. По словам журналистов, Орбан на протяжении многих лет часто угрожал заблокировать санкции против России и таким образом фактически давал другим столицам возможность прикрываться его позицией.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предупредил некоторых польских политиков не идти по стопам Орбана. Он считает, что определенные параллели между Орбаном и некоторыми польскими политиками, пожалуй, уместны.

"Орбан делал ставку на антиукраинскую, украинофобскую резкую риторику и проиграл. И на самом деле это урок для польских и некоторых европейских политиков, которые хотят делать ставку на антиукраинские, украинофобские нарративы. Вы проиграете, не беритесь за это. Это неблагодарное дело, и вы закончите так же, как Орбан", - сказал Тихий.

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