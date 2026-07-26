С какого расстояния камера фиксирует превышение скорости: об этом знают не все водители

Расстояние от камеры до знака часто зависит от типа дороги.

Камеры контроля скорости часто вызывают мгновенную реакцию водителей, которые резко снимают ногу с педали газа. Однако не все знают, с какого расстояния эти устройства на самом деле измеряют скорость, пишет Moto.pl.

Отмечается, что на самом деле камеры фотовидеофиксации скорости работают на относительно коротком расстоянии. Однако все также зависит и от количества полос движения.

Перед каждой камерой контроля скорости должен быть установлен соответствующий знак (5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД" в Украине). Таким образом, водитель заранее получает четкое предупреждение и имеет время, чтобы привести скорость в соответствие с действующими правилами.

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В издании подчеркнули, что расстояние от камеры до знака зависит от типа дороги. На дорогах с ограничением скорости до 60 км/ч знак обычно устанавливается на расстоянии от 100 до 200 метров перед устройством.

На дорогах, где допустимая скорость превышает 60 км/ч, это расстояние может составлять от 200 до 500 метров. В свою очередь, на скоростных трассах и автомагистралях знак устанавливается на расстоянии от 500 до 700 метров перед камерой.

Однако камера контроля скорости не работает с расстояния в несколько сотен метров. В издании отметили, что это устройство установлено под углом примерно 20 или 22 градуса по отношению к проезжей части, поэтому расстояние измерения меняется в зависимости от полосы движения, по которой движется автомобиль.

На первой полосе движения измерение производится с расстояния от 6 до 12 метров от устройства. На второй полосе он составляет от 15 до 25 метров, а на третьей – от примерно 20 до 35 метров. В свою очередь, максимальная техническая дальность действия фоторадара составляет около 60 метров.

После съемки данные поступают в систему, где тщательно анализируются и сопоставляются с конкретным правонарушением. На фотографии и видео виден не только автомобиль, но и полный набор информации, необходимой для подтверждения правонарушения. Там указан регистрационный номер, точная дата и время, место измерения, зафиксированная скорость, а также действующее ограничение.

Почему люди благодарят водителей на пешеходном переходе

Ранее в Gry-Online рассказали, почему пешеходы благодарят водителей на переходе, если их пропускают. Психологи считают, что дело не только в вежливости.

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