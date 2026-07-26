'Хочу запомнить этот день': известная украинская актриса поделилась важным достижением сына

Виктория отметила, что теперь её жизнь изменится.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о новых достижениях своего маленького сына.

Звезда фильмов "Поезд к Рождеству" и "Жены на тропе войны" поделилась в своем Instagram, что 9-месячный Ярема начал говорить и впервые встал на ноги.

"Хочу запомнить этот день! День, когда произошло сразу два исторических события: Яремчик впервые сказал "МАМА" и самостоятельно встал на ножки. Ну что ж, теперь меня будут звать и догонять одновременно. Мои глаза от счастья наполнились слезами, а вот спина, кажется, уже начала волноваться", – написала звездная мамочка и показала новое фото сына.

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К слову, актриса родила сына от Владимира Ращука. Супруги прожили вместе 10 лет, но в апреле этого года актер-воин признался, что полюбил другую женщину. После этого Виктория рассказала, что он завел новые отношения, когда они еще были в браке, а она носила ребенка под сердцем. Впоследствии у пары родился общий сын Ярема, после чего они скандально расстались.

Напомним, ранее Виктория Билан-Ращук честно ответила, общается ли она с бывшим мужем после расставания.

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