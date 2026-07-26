В 2007 году в океан сбросили 500 тысяч тонн раковин устриц: это дало неожиданный результат

Раковины собирались не прямо из океана, а в ресторанах, специализирующихся на морепродуктах, и на перерабатывающих предприятиях.

С 2007 по 2024 год американский штат Флорида сбросил в Мексиканский залив более 500 000 тонн переработанных раковин устриц и моллюсков в рамках долгосрочной программы по восстановлению поврежденных устричных рифов и прибрежных биотопов. Это помогло восстановить морскую флору и фауну вдоль побережья, пишет AS USA.

Отмечается, что раковины собирались не прямо из океана, а в ресторанах, специализирующихся на морепродуктах, и на перерабатывающих предприятиях. Вместо того чтобы оказаться на свалках, их разместили в районах, где естественные устричные рифы постепенно исчезали на протяжении многих лет.

Сначала проект вызвал критику за то, что это похоже на сброс отходов в океан. На ранних этапах практически не было видимых доказательств того, что проект работает, однако под поверхностью уже начались важнейшие экологические процессы.

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В издании объяснили, что как только ракушки оказались под водой, их поверхность быстро заселили бактерии, образовав тонкий слой, известный как биопленка. Это один из первых строительных блоков здоровой морской экосистемы, поскольку он создает условия, необходимые для прикрепления, поселения и роста других организмов.

По мере медленного разложения раковин в окружающую воду выделялся кальций, создавая небольшие участки с иным химическим составом. Эти изменения помогли создать условия, необходимые для широкого спектра морских организмов, чье выживание зависит от них.

Кроме того, в издании добавили, что другим устрицам нужны твердые поверхности, к которым икра может прикрепляться и расти. Со временем исчезло много естественных рифов, и большая часть морского дна стала мягкой и песчаной, что затрудняло заселение новых устриц. Переработанные раковины обеспечили недостающую основу, позволив новым устричным рифам укорениться.

Процесс восстановления занял почти два десятилетия, но привёл к значительному восстановлению популяций устриц, подчеркнули в издании. Это, в свою очередь, помогло улучшить качество воды, поскольку устрицы естественным образом фильтруют морскую воду.

Зачем ученые привязали пластиковые бутылки к рыболовным сетям

Напомним, что ранее ученые заявили о том, что прикрепление стеклянных или пластиковых бутылок к рыболовным сетям дало неожиданный эффект. По их словам, это может предотвратить попадание дельфинов в сети.

Воздух внутри пустых пластиковых бутылок помогает отражать звук от щелчков эхолокации дельфинов, а в стеклянные бутылки были помещены металлические болты, чтобы создавать звенящий звук при их движении в воде.

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