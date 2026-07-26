Российские оккупанты ударили по супермаркету в Чернигове: есть погибшие и раненые

Среди погибших – 10-летний ребенок.

Российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по супермаркету в Чернигове. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

В частности, российские захватчики днем атаковали супермаркет АТБ.

"В результате удара погибли два человека, среди них – 10-летний ребенок. Еще четверо получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии", – подчеркнул Брижинский.

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В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Кроме того, около 17:00 Брижинский уточнил, что число раненых возросло до семи.

Россияне нанесли удар по жилому дому в Харькове – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, российский баражирующий боеприпас типа "Бандероль" попал в частный жилой дом в Слободском районе Харькова. В результате атаки погибла 40-летняя женщина. Также растет число раненых.

Среди пострадавших – 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Мальчик с взрывным ранением госпитализирован. Девушка перенесла острую стрессовую реакцию и получила медицинскую помощь на месте.

Также среди пострадавших – 54-летний, 85-летний и 65-летний мужчины, а также 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины.

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