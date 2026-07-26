Румыния сбила третий российский дрон за три дня: президент страны резко отреагировал

В МИД Румынии вызвали российского посла из-за инцидента с дронами.

Румынский пилот истребителя F-16 в воскресенье сбил еще один российский беспилотник над Черным морем. Это уже третий такой случай за последние три дня. Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник был сбит в 10.13 утра в 12 км к северо-востоку от города Сулина, над территориальными водами.

Президент Румынии Никушор Дан уже прокомментировал инцидент на своей странице в Х, назвав произошедшее "недопустимым и неприемлемым".

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с предельной серьезностью, вместе с нашими союзниками", – написал он.

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Дан отметил, что Румыния идентифицировала беспилотник, сбитый в пятницу, как беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", широко используемый российскими войсками, расследование сбитых в субботу и воскресенье беспилотников продолжается.

"Дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основан на результатах этих расследований", - добавил он.

Обновлено 14.10. В МИД Румынии вызвали российского посла из-за инцидента с дронами.

"В связи с этими неоднократными нарушениями посол Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел Румынии", – заявила глава Министерства иностранных дел Румынии Оани Цою.

Министерство обороны Румынии заявило, что российские беспилотники 33 раза вторгались в национальное воздушное пространство без разрешения с начала войны, включая воскресное нарушение. Прокуратура обнаружила фрагменты беспилотника, сбитого в пятницу, но все еще ищет обломки двух других.

"Румыния продолжит твердо защищать свой суверенитет и воздушное пространство, но этим провокациям должен быть положен конец", – заявил министр обороны Румынии Раду Мирута на своей странице в Facebook.

Румыния сбивает российские дроны

Первый дрон пилот румынского F-16 сбил утром 24 июля. Отмечалось, что эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска.

А 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге был сбит еще один вражеский дрон.

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