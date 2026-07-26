В 1945 году в Исландию завезли люпин для спасения почвы: последствия оказались неожиданными

Сегодня это растение стало одним из самых проблемных инвазивных видов в стране.

Аляскинский люпин, который более 80 лет назад был завезен в Исландию для борьбы с эрозией почв, сегодня стал одним из самых проблемных инвазивных видов в стране. Как выяснили ученые, растение помогло восстановить деградированные земли. Но в то же время оно начало вытеснять местную флору и изменять целые экосистемы. Об этом пишет Times Of India.

Как отмечается, аляскинский люпин (Lupinus nootkatensis), фиолетовым цветом которого каждое лето покрывается Исландия, для туристов стал одним из самых ярких природных символов страны. Однако красивые пейзажи не лишены противоречий.

Растение завезли для восстановления поврежденных почв, но сейчас экологи считают его одним из самых опасных инвазивных видов в стране. Учёные говорят, что история люпина демонстрирует, как экологическое решение может привести к неожиданным долгосрочным последствиям.

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Как аляскинский люпин появился в Исландии

Фиолетовые цветы аляскинского люпина являются естественными для побережья Аляски и части западной Канады. В исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Frontiers in Plant Science, говорится, что этот вид был завезён в Исландию в 1945 году для борьбы с эрозией почв и содействия восстановлению лесов.

К тому времени из-за вырубки лесов, извержений вулканов и чрезмерного выпаса скота в Исландии значительная часть местной флоры исчезла, а почвы стали чрезвычайно уязвимыми к эрозии.

В исследовании авторы сравнивали участки, где люпин занимал 0%, 10–50% и 51–100% площади, в вересковых пустошах, лесах и лугах. Они использовали парные и средние сравнения, чтобы проследить изменения в видовом разнообразии, богатстве видов и составе растительных сообществ.

Исследователи обнаружили, что при высокой плотности люпина биоразнообразие существенно уменьшалось в вересковых экосистемах и лесах, а количество видов на вересковых пустошах постепенно сокращалось с увеличением площади, занятой этим растением.

Модель распространения вида также показала, что в настоящее время примерно 13,3 % территории Исландии пригодны для люпина, а к 2061–2080 годам эта площадь может увеличиться более чем вдвое.

Поскольку это растение способно фиксировать атмосферный азот, оно обогащает бедные почвы питательными веществами, а благодаря мощной корневой системе предотвращает эрозию. Именно эти свойства сделали люпин перспективным растением для восстановления непригодных земель.

Восстановление привело к неожиданным потерям

Хотя растение помогло восстановить деградированные почвы, ученые выяснили, что его стремительное распространение начало влиять на экосистемы далеко за пределами мест, где его высадили изначально.

Как отмечается в исследовании, густые заросли люпина изменяют состав почвы, насыщая её азотом. Для некоторых растений это полезно, но большинству местных видов, приспособившихся к жизни на бедных питательными веществами исландских почвах, выживать становится значительно сложнее.

Исследователи обследовали вересковые пустоши, леса и луга и обнаружили, что на участках, где доминировал люпин, разнообразие растений было значительно ниже, особенно в богатых вересковых экосистемах.

Некоторые местные растения, орхидеи и небольшие древесные растения, стали редкими или вообще исчезли с этих территорий. Учёные пришли к выводу, что люпин фактически выступает в роли "инженера экосистем", изменяя условия существования для других организмов.

Изменение климата может ещё больше усугубить ситуацию

Исследователи предупреждают, что в ближайшие десятилетия проблема будет только усугубляться. Если сейчас примерно 13,3 % территории Исландии пригодны для распространения люпина, то согласно сценариям на 2061–2080 годы эта площадь почти удвоится, поскольку потепление позволит растению распространиться на более высокие высоты и в центральные высокогорные районы Исландии.

Как отмечается в исследовании, важную роль в распространении вида сыграли дороги, поскольку семена переносятся в результате деятельности человека. Однако с потеплением климата этот фактор, вероятно, станет менее значимым, ведь условия для роста люпина станут благоприятными и без вмешательства человека.

Ученые предупреждают, что это может поставить под угрозу биоразнообразие даже в самых холодных регионах Исландии.

Почему эти цветы стали предметом споров

Несмотря на обеспокоенность по поводу распространения люпина, дискуссия вокруг этого растения в Исландии гораздо сложнее, чем может показаться, пишут авторы.

По данным исландской службы по восстановлению земель Landgræðslan, люпин по-прежнему играет важную роль в восстановлении сильно деградированных территорий, где практически никакие другие растения не способны выжить. На землях, подвергшихся эрозии, он улучшает качество почвы, увеличивает содержание органического вещества и создает условия для появления другой растительности.

В то же время природоохранные организации отмечают, что высадка люпина на неповрежденных территориях может уничтожить уникальные экосистемы и сделать растительный покров однообразным.

Исландский институт естественной истории включил аляскинский люпин в перечень инвазивных растений, которые уже закрепились в стране. По данным учреждения, инвазивные виды изменяют экосистемы, снижают биоразнообразие и всё чаще становятся проблемой из-за своего распространения.

Таким образом, вопрос заключается не в том, является ли люпин "хорошим" или "плохим". Самое важное – это то, где именно его высаживают.

Баланс между восстановлением природы и сохранением биоразнообразия

Как отмечается в статье, история аляскинского люпина в Исландии ярко демонстрирует одну из главных дилемм современного природоохранного менеджмента. Виды, которые завозят для решения одной экологической проблемы, могут создать новую, если начнут распространяться за пределы территорий, для которых были предназначены.

Ученые считают, что такие "инженеры экосистем", как растения, способные фиксировать азот, изменяют содержание питательных веществ в почве, растительный покров и ход экологических процессов. Причем эти последствия могут сохраняться даже после того, как численность самих растений сократится.

По мере того как изменение климата повышает риск распространения инвазивных видов, эксперты подчеркивают, что при реализации проектов по восстановлению природы необходимо сопоставлять краткосрочную выгоду и долгосрочные экологические риски.

То, что началось в 1945 году как попытка спасти деградированные земли, сегодня стало поучительным примером того, насколько сложным может быть поиск баланса между восстановлением окружающей среды и сохранением природного биоразнообразия.

Борьба с инвазивными растениями

Ранее УНИАН сообщал, что 400 "пожарных" вышли на поля Калифорнии, чтобы уничтожить сорняки. Речь шла о сотнях коз и овец, которые в процессе выпаса помогают уменьшить количество легковоспламеняющейся растительности и восстановить местные экосистемы. Их задача – съедать инвазивный желтый осот, который не только вытесняет местную растительность, но и после высыхания создает топливо, способное усилить лесные пожары.

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