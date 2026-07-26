Простой способ поддержать почки: врачи назвали ключевое питательное вещество

У здоровых людей, потребляющих больше калия, как правило, риск развития хронической болезни почек ниже.

Люди не всегда задумываются о том, как привычки и образ жизни влияют на здоровье почек, однако выбор пищи оказывает значительное влияние. Почки фильтруют кровь, выводя из нее отходы и избыток жидкости. Кроме того, они помогают поддерживать надлежащий баланс воды, солей и минералов, таких как натрий, фосфор, кальций и калий, в крови. Как пишет Eatingwell, это помогает организму поддерживать нормальное функционирование нервов, мышц и тканей.

"К основным факторам, способствующим развитию почечной недостаточности в США, относятся диабет, гипертония, сердечные заболевания и ожирение. Отличным способом контроля этих заболеваний с целью предотвращения развития почечной недостаточности является соблюдение здорового рациона", - объясняет нефролог, доктор медицины Лорен Ринг.

Как калий влияет на здоровье почек человека

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Питание, богатое калием, может быть полезным способом снижения артериального давления как у взрослых, страдающих гипертонией, так и у тех, кто ею не страдает.

"Это важно для здоровья почек, поскольку высокое артериальное давление является второй по частоте причиной хронического заболевания почек, а люди, уже страдающие заболеваниями почек, подвержены более высокому риску развития гипертонии", - подчеркивает Джен Эрнандес, RDN, CSR, диетолог, специализирующаяся на питании при заболеваниях почек.

Калий снижает риск развития заболеваний почек

Здоровые люди, потребляющие больше калия, как правило, имеют более низкий риск развития хронической болезни почек в будущем. В частности, в ходе одного из исследований, в котором участвовали более 300 тысяч человек без хронической болезни почек, было выявлено, что у тех, кто потреблял больше всего калия, риск развития хронической болезни почек был на 20% ниже.

В то же время у людей с нарушенной функцией почек могут возникать проблемы с выведением калия и жидкости из крови, поэтому им, вероятно, придется ограничить потребление этого вещества.

"Если уровень калия становится слишком высоким, это может вызвать тошноту, мышечную слабость и даже привести к смерти. Если у кого-то возникнет вопрос о том, следует ли ограничивать потребление калия, сначала следует проконсультироваться со своим врачом", - подчеркивает Ринг.

Калий может снизить риск образования почечных камней

Употребление фруктов и овощей, богатых калием, или прием добавок с калием может помочь уменьшить риск образования почечных камней. Фрукты и овощи, содержащие много жидкости, увеличивают объем мочи, что способствует профилактике почечных камней.

Также исследования показывают, что добавки с цитратом калия повышают уровень цитрата в моче, "что помогает предотвратить образование кристаллов оксалата кальция и фосфата кальция".

"Употребление разнообразных растительных продуктов в течение дня может помочь вам удовлетворить потребности в калии и других питательных веществах, а также способствовать укреплению других аспектов здоровья, таких как микробиом и здоровье сердца", - добавили в материале.

Другие советы по здоровью

Ранее УНИАН рассказывал о листовых овощах, которые могут улучшить пищеварение. В этот список вошли шпинат, капуста кале, мангольд, листья горчицы, руккола и другие.

Кроме того, были названы 5 видов чая, которые заряжают человека энергией на весь день. Ими оказались зеленый чай "Матча", йерба-мате, черный и белый чаи, а также улун.

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