Министр обороны Польши после ночной атаки РФ на Киев обратился к цивилизованному миру

Косиняк-Камыш призывает проявить ещё большую решимость в поддержке Украины в борьбе с российским террором.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на ночную российскую атаку баллистическими ракетами по Киеву. Соответствующее сообщение главы польского оборонного ведомства появилось в сети X.

"Сегодня ночью баллистические ракеты из России вновь обрушились на Киев. Атака привела к пожарам и разрушениям в нескольких районах столицы Украины. Усталость от войны не должна быть ответом свободного мира, а – еще большая решимость в борьбе с российским террором", – заявил Косиняк-Камыш.

Вместе с тем он отметил, что прилагаются все усилия, чтобы поляки никогда не просыпались под звуки сирен и взрывов.

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"По этой причине мы укрепляем нашу собственную оборону, поддерживая Украину, которая истощает силы армии Кремля, и развиваем стратегические альянсы в рамках НАТО и Европейского Союза", – добавил польский министр.

Атака на Киев 26 июля

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики запустили 7 баллистических ракет типа "Искандер-М" и С-400. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить пять из этих ракет.

В Киеве в результате ударов врага пострадали трое жителей. В Шевченковском районе столицы обломки упали на 18-этажный дом, из-за чего произошло возгорание на уровне 7-8-го этажей. Также пожары зафиксированы в Деснянском и Соломенском районах.

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