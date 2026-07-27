'Меня ввели в заблуждение': любимая блогерша Трампа объяснила AP изменение своей позиции по поводу войны в Украине

Лумер призвала администрацию Трампа более серьезно относиться к угрозе российской пропаганды, иностранного вмешательства и операций по оказанию влияния.

Блогерша Лора Лумер стала известна благодаря распространению конспирологических теорий в интернете. Сейчас, путешествуя по Украине, чтобы воочию увидеть ущерб, нанесенный Россией в ходе многолетней войны, она признала, что сама поверила в некоторые ложные утверждения, пишет The Associated Press.

Издание отметило, что, будучи близкой соратницей президента США Дональда Трампа, Лумер полностью изменила свою давнюю критическую позицию в отношении Украины.

Теперь она призывает своих единомышленников-консерваторов с осторожностью относиться к московской пропаганде, которую она обвиняет в том, что та ввела в заблуждение значительную часть американского правого сообщества.

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"Не обязательно слушать подкастеров и позволять им влиять на ваше мнение о стране. Вы можете сами ознакомиться с этими фактами", – заявила она агентству в Киеве вскоре после возвращения из поездки в район, расположенный вблизи линии фронта на востоке Украины.

В статье отмечается, что интервью с блогершей должно было состояться в отеле, где остановилась Лумер, но его пришлось перенести в подземное бомбоубежище здания, поскольку город вновь подвергся ракетному обстрелу.

Подчеркивается, что Лумер, несмотря на отсутствие официальной должности, по-прежнему имеет влияние на Трампа, и она отметила, что они общались по телефону после ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она также добавила, что надеется встретиться с Трампом после возвращения из поездки.

Издание сообщило, что изменение позиции Лумер в отношении Украины было положительно воспринято руководством страны, отношения которого с Трампом порой были напряжёнными. Однако это также вызвало удивление, изумление и подозрения в Соединенных Штатах. Тем не менее Лумер продолжает настаивать на том, что Украина не оплачивает ее поездки.

В то время как Трамп и Зеленский готовятся к встрече во вторник, 28 июля, в Вашингтоне, Лумер отметила, что ее поездка, несомненно, уже принесла свои плоды, вновь привлекая внимание к войне на фоне обсуждения Конгрессом новых санкций, направленных на наказание России.

"Для Украины всё выглядит хорошо, не так ли? Перспективы этой встречи на следующей неделе в Овальном кабинете выглядят довольно оптимистично", – высказала своё мнение блогерша.

В статье указывается, что Лумер годами пыталась преуменьшить значение войны и распространять российскую пропаганду, пока на этой неделе не совершила резкий поворот в своих взглядах.

"Я осознала, что меня ввели в заблуждение российской пропагандой, и я поверила во многие неправдивые вещи об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов", – сказала Лумер Зеленскому во время интервью для своей программы на онлайн-видеоплатформе Rumble.

Лумер объяснила, что её идеологическая обработка стала следствием того, что её заблокировали в американских социальных сетях, из-за чего она решила попробовать Telegram, где широко распространяются российские СМИ.

"Россияне очень умело используют гнев людей. А я была очень разъярена", – добавила она, рассказывая о своих ощущениях по поводу выборов 2020 года, которые, как она ошибочно утверждает, были украдены у Трампа, несмотря на все доказательства обратного.

Она отметила, что ее смена взглядов происходила постепенно, когда она начала замечать, как такие подкастеры, как Такер Карлсон, "обращаются против президента Трампа", а их риторика усиливается российскими источниками.

Лумер, позиционирующая себя как независимая журналистка, заявила агентству AP, что, по её мнению, её смена позиции уже влияет на взгляды участников движения Трампа "Сделаем Америку снова великой".

"О, на 100%. Я целый день получала сообщения от разных людей, представителей СМИ и политиков, а также от тех, кто просто следит за мной в интернете, которые писали: "Ого, я и не осознавал, насколько нам лгали". "Ого, ты действительно открыла мне глаза", – рассказала блогерша.

В статье говорится, что украинские чиновники, судя по всему, осознали возможность завоевать расположение ярой сторонницы Трампа, которая имеет большую аудиторию в интернете. Помимо интервью с Зеленским, Лумер провела встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками и главным раввином страны.

"Нужно иметь мужество, чтобы приехать в Украину и не испугаться российской пропаганды или сирен воздушной тревоги", – написала администрация Зеленского в социальных сетях.

Примечательно, что Лумер также посетила Успенский собор Киево-Печерской лавры – монастырский комплекс, который в прошлом месяце подвергся российскому обстрелу.

"Лора – очень влиятельная и авторитетная личность в США, поэтому я надеюсь, что все, что она увидела собственными глазами, поможет ей распространить правду после возвращения в США. Я действительно надеюсь и верю, что ее визит окажет огромное влияние на отношения с администрацией США", – заявила агентству AP вице-премьер-министр и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Издание отметило, что, хотя некоторые пытались преуменьшить влияние Лумер на президента, он часто прислушивался к её советам. Во время предвыборной кампании 2024 года она время от времени сопровождала его, а в прошлом году он провел кадровые чистки среди сотрудников Совета национальной безопасности после того, как она во время встречи в Овальном кабинете выразила обеспокоенность по поводу их лояльности.

Издание высказало предположение, что Трамп, по всей видимости, следит за поездкой Лумер, публикуя в соцсетях видео её разговора с Зеленским.

"Очень хорошо!!!" – написал он в четверг вечером.

Лумер уже давно известна тем, что распространяет конспирологические теории. Когда-то она опубликовала видео, в котором события 11 сентября назывались "внутренним делом", а также распространила ложную информацию о том, что гаитянские иммигранты в Огайо едят собак и кошек – эту ложь впоследствии повторил Трамп во время президентских дебатов с Камалой Харрис.

Она высказала мнение, что "информационная война" имеет "потенциал стать более разрушительной, чем любая военная война, с которой наша страна когда-либо может столкнуться", и призвала администрацию Трампа более серьезно относиться к угрозе российской пропаганды, иностранного вмешательства и операций влияния.

"Я считаю, что на некоторых наших лидеров влияет пропаганда", – сказала она.

Издание отмечает, что Белый дом регулярно преуменьшает роль влияния Москвы, особенно потому, что Трамп уже давно возмущается расследованиями, свидетельствующими о том, что Россия способствовала его предвыборной кампании 2016 года.

Лумер неоднократно заявляла, что Украина не финансировала ее поездку, и настаивала, что она путешествовала как частное лицо.

"Я могу гарантировать вам, что мне никто не платил. Я, безусловно, не получала денег от правительства Украины за то, чтобы приехать сюда. Если это фейк, то зачем я рисковала своей жизнью? Сейчас я нахожусь в бомбоубежище. На этой неделе я почти не спала", – поделилась блогерша.

Другие заявления Лоры Лумер

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным FT, такой сдвиг в позициях Лумер поражает как с учетом ее близости к Трампу, так и с учетом ее популярности среди американских ультраправых, которые скептически относятся к поддержке США в отношении Украины. Издание добавило, что немногие активисты, не занимающие государственных должностей, имеют такой доступ к Трампу, как Лумер. Предполагается, что именно это помогло ей наладить связи с высокопоставленными чиновниками в Киеве, в частности с самим Зеленским.

Также мы писали, что Лумер выложила ролик для своих подписчиков о российском ударе "Шахедом" по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. 15 июня "Шахед" нанес удар по Лавре, повредив крышу и пробив окно собора. Лумер в соцсети X, комментируя эту атаку, написала, что "Путин атаковал дроном Иисуса Христа". Она показала на видео росписи внутри собора и разбитое окно рядом с изображением распятого Христа. В видео блогерка акцентировала внимание на несоответствии между политикой российского диктатора Путина, выдающего себя за защитника христианства, и его действиями во время войны в Украине.

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