Бюджетный кроссовер обошёлся дороже, чем Toyota: результат трёхлетнего эксперимента

Общие денежные потери через три года владения автомобилем могут оказаться выше именно для бюджетных моделей.

Автомобиль, который дешевле при покупке, вовсе не обязательно обойдется дешевле в долгосрочной перспективе. После покупки автомобиль не обязательно будет постепенно терять свою стоимость, а может за считанные годы превратиться в "тыкву", которую потом невозможно будет продать за хорошие деньги.

Так, шведское автомобильное издание Vi Bilägare сравнило полную стоимость владения тремя гибридными кроссоверами в течение трех лет и пришло к выводу, что более дешевая на момент покупки Dacia Bigster в конечном итоге обходится владельцу дороже, чем Toyota Corolla Cross.

Расчеты проводились для трехлетнего периода эксплуатации с пробегом 60 тыс. километров. В сравнение включили три модели: Dacia Bigster, Toyota Corolla Cross и MG HS.

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По данным авторов исследования, тестируемая версия Dacia Bigster с 1,8-литровой гибридной силовой установкой мощностью 155 л.с. в Швеции стоила около 32 515 евро. Toyota Corolla Cross с 2-литровым гибридом и полным приводом оценивалась примерно в 39 020 евро, то есть была дороже почти на 6,5 тыс. евро. В то же время плагин-гибрид MG HS стоил около 39 750 евро.

Как отмечает издание, на первый взгляд именно Dacia должна была стать самым выгодным выбором, ведь она не только дешевле при покупке, но и требует меньшего количества посещений сервиса. Для Bigster техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые 30 тыс. километров или раз в год, тогда как Toyota Corolla Cross должна проходить сервис каждые 15 тыс. километров или ежегодно.

При анализе также были учтены реальный расход топлива, налоги, обязательное страхование, расходы на техническое обслуживание и примерно 900 евро на мойку автомобиля и другие текущие расходы. В итоге, как отмечают авторы, ценовые преимущества Dacia были нивелированы быстрой амортизацией.

По подсчётам шведских экспертов, Toyota Corolla Cross теряет 33% от первоначальной стоимости после трёх лет эксплуатации и 60 000 километров пробега. В то же время Dacia Bigster потеряла 47% от покупной цены.

В денежном выражении это означает примерно 12 875 евро потери стоимости для Toyota против 15 282 евро для Dacia. Поэтому, несмотря на более высокую стартовую цену, японский кроссовер оказывается выгоднее при перепродаже более чем на 2,4 тыс. евро.

Как сообщает издание, с учетом всех расходов полная стоимость эксплуатации Dacia Bigster составляет около 0,4 евро за километр, тогда как у Toyota Corolla Cross – примерно 0,38 евро за километр. Разница в два евроцента кажется незначительной, но за 60 тыс. километров она накапливается примерно до 1 200 евро.

Авторы также обращают внимание, что результаты исследования актуальны именно для условий эксплуатации в Швеции – три года владения автомобилем и ежегодный пробег 20 тыс. километров. Если владелец будет пользоваться автомобилем семь или десять лет, итоговые расходы могут существенно отличаться, поскольку наибольшая амортизация новых автомобилей обычно приходится именно на первые годы эксплуатации.

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