Украина создала дешевый аналог ракет Patriot и уже провела испытания ракеты FP-7.x, - FT

Разработка Fire Point стоит в 5 раз дешевле американского аналога, а ее производство планируют запустить на полную мощность уже в августе.

Украина опробовала новую ракету класса "земля-воздух", разработанную как более дешевая и пригодная для массового производства альтернатива дефицитной американской системе Patriot. Киев изо всех сил пытается заполучить достаточное количество западных ракет-перехватчиков, чтобы защитить свои города от постоянных российских ракетных ударов и атак беспилотников, таких как массированный налет на прошлой неделе, в результате которого по всей Украине погибли по меньшей мере 22 человека.

Украинский производитель оружия Fire Point заявил, что на прошлой неделе провел первое летное испытание своего противоракетного перехватчика FP-7.x, которое соучредитель Денис Штильерман в интервью FT назвал "довольно успешным".

В Fire Point подчеркнули, что FP-7.x предназначен для противодействия российским баллистическим ракетам и угрозам со стороны беспилотников за малую часть стоимости существующих западных систем, таких как Patriot от Lockheed Martin и франко-итальянская SAMP-T, и со временем может производиться в гораздо больших количествах.

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Массовое производство ракеты может начаться в августе, объяснил Штильерман, в ожидании поставки инфракрасной головки самонаведения, которую Fire Point надеется получить от немецкой компании Diehl Defence. Готовые ракеты будут готовы к 2027 году, заявил он.

С кем сотрудничает Fire Point

Остальная часть системы противовоздушной обороны – известная под названием Freyja – включая радары, используемые для обнаружения и наведения на самолеты, а также систему командования и управления, поступит от европейских партнеров.

В Fire Point отказались подтвердить или опровергнуть, с кем именно они работают, но европейские и украинские официальные лица заявляют, что Fire Point вела переговоры с немецкой Hensoldt и Thales по поводу радаров, итальянской Leonardo по поводу радаров слежения и целеуказания, а также норвежской Kongsberg по поводу технологий командования и управления.

"Завершение этого зависит от скорости наших западных партнеров и от того, когда они начнут двигаться", – подчеркнул он.

Проблема системы Patriot

Американский оборонный конгломерат Lockheed Martin производит сотни перехватчиков в год для системы Patriot, но большая часть продукции пошла на восполнение запасов, израсходованных в войне с Ираном.

Украинские эксперты заявляют, что еженощный грохот российских воздушных атак, а также медленная замена ракет PAC-2 и PAC-3 подорвали доверие к системе Patriot.

"Можем ли мы рассчитывать на Patriot? Я так больше не думаю, – заявил Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины. – Общий промышленный потенциал Америки, с учетом последних событий в Иране, демонстрирует, что Америка оставит лучшее для себя".

Президент Украины Владимир Зеленский также пожаловался на сокращение поставок Patriot "из-за войны на Ближнем Востоке", подчеркнув: "Все, что могли, мы заменили собственным внутренним производством, но мы все еще не можем заменить PAC-3. Мы уже работаем с несколькими странами над развитием европейского противобаллистического потенциала", – заявил Зеленский, явно имея в виду систему Freyja.

Украина может позволить себе быстрые темпы производства

Штильерман объяснил, что его перехватчик стоит 700 000 долларов, по сравнению с 3,8 млн долларов за одну ракету для Patriot PAC-3, согласно оценкам бюджета на 2026 год, опубликованным Армией США. Fire Point может производить по три штуки в день начиная с августа, и их можно будет хранить до тех пор, пока не будет прикреплена головка самонаведения, добавил он.

Быстрые темпы производства в Украине по сравнению с западными странами в значительной степени стали возможными благодаря военной экономике, которая ускоряет военное производство.

"Сегодня у нас, вероятно, самый менее бюрократизированный подход к производству чего-либо в аэрокосмической сфере", – заявил Штильерман.

Самая сложная часть разработки противобаллистических ракет, по словам оборонного консультанта Марка Ланге, заключается в том, что их трудно тестировать. "Только массовое оперативное использование и инженерная работа могут помочь снять это проклятие", – подчеркнул он.

С другой стороны, у Украины есть дар и проклятие в виде постоянных российских ударов баллистическими ракетами, и это один из факторов, который может помочь сократить сроки, гооврится в материале.

FP-7.x может удивить

Компания Fire Point столкнулась со скептицизмом в прошлом году, когда объявила, что будет создавать дешевые крылатые ракеты. Но недавно она добилась успехов со своим беспилотником большой дальности FP-1, нанесшим удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военному кораблю в районе Санкт-Петербурга.

Вариант средней дальности FP-2 также активно используется украинскими силами для нанесения ударов по российским логистическим маршрутам в удерживаемых Москвой украинских регионах.

Эксперты заявляют, что ракеты, которые не отличаются особой незаметностью, способны использовать преимущество разреженного радарного покрытия в России из-за размеров страны. "В Fire Point уже не раз доказывали, что могут вытащить кролика из шляпы", – подчеркнул Ланге.

Штильерман заявил, что высота полета FP-7.x составляет 25 км, как и у Patriot, и она, подобно PAC-3, разработана достаточно быстрой для перехвата баллистических ракет.

В отличие от Patriot, который наводится с помощью передового наземного радара целеуказания, FP-7.x управляется радаром, но использует тепловую головку самонаведения на "последней миле", по словам представителя Fire Point. Наведение по теплу обычно считается менее эффективным, чем радарное наведение, из-за наличия ложных целей и мер противодействия.

Том Карако, эксперт по ракетной обороне из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что FP-7.x может пополнить арсенал противовоздушной обороны Украины, который включает старые советские системы, американские ракеты Hawk и современные немецкие перехватчики IRIS-T. Но он добавил, что система Freyja вряд ли станет полноценной заменой более передовых систем, таких как Patriot.

"Когда перед вами весь спектр угроз, вам нужно много разных инструментов", – заявил Карако. "Patriot – это очень изысканная технология, поэтому, возможно, "дополнение" будет более удачной формулировкой, чем "замена"".

Другие новости о разработках Украины

Ранее УНИАН сообщал, что даст Украине собственная баллистическая ракета. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что к кардинальным изменениям в войне это не приведет. Однако это определенно усилит возможности Украины.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина будет иметь собственные спутники. Компания Fire Point начала запуск. Два первых аппарата уже находятся на орбите. А уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще "десятки" спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и частные западные корпорации.

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