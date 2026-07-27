'Дроны – это 'черная смерть' третьего тысячелетия': Мадяр рассказал СМИ о роли беспилотников

Россия объявила вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за его задержание.

Бывший бизнесмен, который сейчас возглавляет Силы беспилотных систем Украины, Роберт Бровди (Мадяр) прославился своими видеороликами об охоте на российских оккупантов, пишет Le Monde.

Издание отмечает, что вся Украина видела его видео с охотой на врагов и знает его манеру общения – смесь ругательств и непереводимых неологизмов:

"Твое путешествие по Земле подходит к концу, маленький червячок. Ну же, ты заслужил свой билет в один конец!", – холодно предупреждал Мадяр загнанного в угол российского солдата, который оббегал ствол дерева или бросался на землю, чтобы уклониться от смертоносной машины, гудевшей над головой.

Видео дня

Издание рассказало, что Мадяр работает в единственном (или почти единственном) закрытом кабинете среди ряда командных пунктов, организованных как открытые пространства – бункеры, разбросанные по всему юго-востоку Украины.

"Там армия "компьютерщиков" в кроссовках или крокс сидит, не отрываясь от десятков экранов, семь дней в неделю, бледные и изможденные, напоминая сотрудников Google", – говорится в статье.

Издание отмечает, что в Киеве повышение по службе больше не занимает годы. В 2025 году, всего через три года после того, как Бровди заложил основы самого эффективного подразделения беспилотных дронов, он был награждён званием "Герой Украины" президентом Владимиром Зеленским и назначен командующим совершенно новым армейским корпусом, специализирующимся на беспилотных летательных системах.

Указывается, что на журнальном столике на видном месте лежала книга "О войне" – знаменитый трактат прусского теоретика Карла фон Клаузевица (1780–1831) на украинском языке.

В статье рассказывается, что война перераспределила роли, и ничто не могло подготовить Роберта Бровди, бывшего студента-экономиста, уклонявшегося от призыва, к такой судьбе.

Родившись в Ужгороде, на крайнем западе Украины, он принадлежит к венгерскому меньшинству украинского Закарпатья.

"Я всегда смотрел в сторону Европы, там живут мои дети", – поделился он.

Издание отметило, что в отличие от многих украинцев, он не говорит по-русски и не имеет там ни родственников, ни друзей.

"Я даже не хочу произносить слово "россияне": я не убиваю людей, я убиваю вредителей. Мои видео показывают тем, кто собирается идти в армию за президента России Владимира Путина, что то, что с ними произойдет, не имеет абсолютно ничего общего с героизмом", – подчеркнул он.

Отмечается, что когда-то Бровди был успешным бизнесменом: сначала работал в строительной отрасли, а затем перешел в зерновую торговлю. В течение семи лет он жил в Китае, Гонконге и Сингапуре.

"Его жена Наталья, по случаю их 30-й годовщины свадьбы, опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии Бровди до 2022 года: в выглаженных рубашках и хорошо скроенных костюмах, гладко выбритый – традиционный образ бизнесмена", – отмечает издание.

Примечательно, что для того, чтобы быть рядом с ним, она тоже включилась в дело, ухаживая за ранеными в больницах и посещая похороны бойцов бригады. Сейчас она носит военную форму и кепку.

В статье рассказывается, что за три недели до российского вторжения он почувствовал, что Москва вот-вот пошлет свои войска, чтобы атаковать его страну. Поэтому мужчина вступил в ряды сил территориальной обороны, чтобы научиться обращаться с "Калашниковым" и рыть окопы. Его новое имя стало очевидным выбором: Мадяр, что в переводе означает "венгр".

Однажды летательные аппараты внезапно сбросили гранаты на окоп, где дислоцировалось его подразделение. Он осознал, что происходит технологическая революция: оборонительные или разведывательные дроны превращаются в наступательное оружие.

"Я покупал миниатюрные дроны, чтобы дети могли ими играть. Кто мог такое предвидеть? Если носить пистолет в сумке без разрешения на оружие, это нарушение закона, но маленькие дроны можно покупать свободно. Теперь я считаю, что дроны – это "Черная смерть" третьего тысячелетия", – подчеркнул он.

Издание сообщило, что он разрабатывал планы эвакуации гражданского населения из разрушенных пригородов Киева и участвовал в операциях по стабилизации фронта в Херсонской области на юге.

Мадяр отобрал 12 добровольцев и собрал средства для создания штурмового батальона, который в 2024 году превратился в бригаду "Птицы Мадяра", вошедшую в состав Вооруженных сил Украины. Девиз подразделения: "Глаза и жало".

"Вход в командный центр ведет через бетонный коридор. В воздухе пахнет казармой. Здесь царит обязательная тишина, поскольку солдаты отдыхают в капсульных кроватях. Здесь есть тренажеры и кухня со столовой, а главная комната, известная как "камера смерти", обставлена экранами, обеспечивающими обзор поля боя на юго-востоке в режиме реального времени", – говорится в публикации.

Смертоносное подразделение

Издание отметило, что командир сохранил увлечение логистикой еще со времен работы в агропромышленном секторе, когда он подробно расписывал цепочки поставок зерновых на больших досках.

"На его оперативной доске названия сортов зерновых заменили типы дронов и боеприпасов", – отмечается в статье.

Как сообщило издание, в комнате на центральной доске минута за минутой отображается подсчёт погибших или раненых российских солдат – подобно печально известному подсчёту трупов, который использовали американцы во время войны во Вьетнаме.

В то же время на другой доске представлена своеобразная подборка самых зрелищных украинских ударов дронов.

Стратегия командира дронного корпуса и его 12 бригад заключается в том, чтобы уничтожить больше солдат, чем Москва сможет мобилизовать. Диаграммы напоминают, что, по его данным, дронный корпус составляет лишь 2,5 % украинских войск, но в одиночку уничтожил треть российских сил.

Издание отметило, что с начала лета беспилотники средней дальности ежедневно наносят удары по Азовскому и Черному морям, а также по военным и энергетическим объектам в Крыму.

Примечательно, что на своем канале в YouTube Мадяр лично извинился перед украинцами, проживающими в оккупированном Крыму, за "постоянный стресс, перекрытые мосты и дороги, а также темноту", которые им пришлось пережить.

"Пожалуйста, наберитесь терпения, держитесь подальше от военных объектов и всего, что может загореться, сообщайте о своём местонахождении и просто будьте осторожны: "птицы" работают безупречно, но риск попадания обломков остается", – сказал он.

Издание пояснило, что его "философия" в отношении операции, проводившейся на территории России, иная: он хотел, чтобы россияне осознали, что находятся в состоянии войны и что они уже не вне зоны досягаемости, даже в 1 500 или 2 000 километрах от Украины.

"Уровень поддержки Путина упал до самого низкого уровня. Люди должны понять, что король голый", – добавил Мадяр.

В публикации напоминается, что в марте Москва приговорила Бровди к пожизненному заключению и даже объявила вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за его задержание.

"Война в ближайшее время не закончится, но я хочу остаться в вооруженных силах. Я буду продавать свои знания тем, кому они нужны", – сказал Мадяр.

Издание указало, что его собственная бригада уже работает как небольшая цепочка поставок – анализ данных и пилотирование дронов, а также испытания и исследования, изготовление взрывчатых веществ.

Отмечается, что ещё до того, как стать Мадяром, Бровди также основал организацию, посвящённую художникам из своего региона, и организовывал выставки.

Он больше не посещает аукционные залы Christie’s или Sotheby’s, но позволил себе приобрести картину из серии "Лошади" от высокоуважаемого украинского художника Анатолия Криволапа – впечатляющую красную картину маслом, которая занимала почти всю стену.

"Надо держать дух на высоте", – заявил командующий Силами беспилотных систем.

Роль дронов на войне

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина может поражать вражеские цели на расстоянии более 3 тысяч километров. Более того, сейчас продолжается наращивание возможностей действовать на большие расстояния. По его словам, "план украинских дальнобойных санкций против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с определенными приоритетами". Зеленский подчеркнул, что были поражены нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно важные объекты российской логистики.

Также мы писали, что в Politico отметили, что Украина постепенно меняет ход войны. Наибольший восторг вызвало ее разумное и масштабное использование дронов. В некоторых кругах дроны теперь восхваляют как Wunderwaffe ("чудо-оружие") для европейских стран-членов НАТО. При этом эксперты отмечают, что, хотя дроны, несомненно, являются частью будущего войны, они все еще остаются экспериментальными и лишены четких правил применения.

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