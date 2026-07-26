Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика: что известно о новом фильме Marvel

Объявление на Comic-Con встретили овациями.

Райан Гослинг сыграет сверхъестественного героя ужасов Джонни Блэйза, он же Призрачный гонщик, в новом большом экранном воплощении марвеловского персонажа, режиссёром которого станет Шон Леви, снявший "Дэдпул и Росомаха".

Гослинг и Леви продолжают весёлое сотрудничество после съёмок "Звёздных войн: Старфайтер", которые выйдут в следующем году. Объявление было встречено настоящим столпотворением, когда прозвучало в субботу во время презентации Marvel Studios в зале Hall H на San Diego Comic-Con, пишет The Hollywood Reporter.

Планируется, что фильм выйдет в 2028 году. О возвращении Призрачного гонщика и об участии Гослинга шептались как минимум год, но появление актёра в Hall H сделало это реальностью.

Видео дня

В последние недели журналист Джош Хоровиц поддразнивал главу Marvel Кевина Файги на пресс-мероприятии "Человек-паук: Абсолютно новый день", спрашивая, почему Гослинг до сих пор не Призрачный гонщик. Замкнув круг, Хоровиц поучаствовал в комическом эпизоде во время панели, спросив Файги из толпы о Гослинге. Файги ответил тем, что вывел Гослинга на сцену.

"Как вы знаете, это персонаж, которого я очень давно хотел сыграть. Так что, Кевин, Джош Хоровиц, Hall H, спасибо", – сказал Гослинг. Леви, стоявший у руля сверхуспешного марвеловского "Дэдпул и Росомаха", тоже был выведен на сцену и сказал, что они с Гослингом обсуждали Призрачного гонщика ещё во время съёмок "Старфайтера".

"Гослинг – это нечто офигенное, – заявил он, добавив: – И говорю я это с огромным уважением". Леви рассказал, что они импровизировали на съёмочной площадке – и через какое-то время он "такой: "Бро, давай прокатимся"".

Призрачный гонщик и его экранизации

Николас Кейдж играл Блэйза в двух фильмах о Призрачном гонщике, вышедших в 2007 и 2011 годах у Sony, которая по-прежнему владеет правами на экранизацию Человека-паука. Габриэль Луна играл Призрачного гонщика в сериале "Агенты Щ.И.Т.".

Персонаж Блэйза был создан сценаристом Гэри Фридрихом и художником Майком Плугом и впервые появился в выпуске Marvel Spotlight № 5 в 1972 году. Год спустя персонаж получил собственную серию. Читателей покорил Блэйз – каскадёр-мотоциклист, который в сделке с дьяволом оказывается связан с демоном по имени Затарос. Он становится духом мести с пылающим черепом вместо головы, разъезжающим на огненном мотоцикле.

Десятилетия спустя мантию Призрачного гонщика носили несколько других персонажей, среди них Дэнни Кетч и Донни Рейес, но именно Блэйз всегда поддерживал огонь в сердцах фанатов комиксов.

Это первый выход в кино о супергероях или по комиксам для Гослинга, который когда-то, в конце 2000-х, претендовал на роль Зелёного Фонаря. В последние годы актёр демонстрирует готовность браться за крупные студийные блокбастеры и франшизы. В этом году он был в главной роли в "Проекте "Аве Мария"", а в следующем году сыграет в "Звёздных войнах: Старфайтер".

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Marvel показал эпический первый трейлер фильма "Мстители: Доктор Дум".

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