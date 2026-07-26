Силы обороны поразили объект 'Черноморнефтегаза' в Крыму: подробности от Генштаба

Оккупанты использовали этот объект для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов.

В районе Внуково во временно оккупированном Крыму украинские защитники поразили объект "Черноморнефтегаза", который используется для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, в ночь на 26 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

"Нанесен удар по объекту "Черноморнефтегаз" в районе Внуково (АР Крым). Зафиксировано поражение цели", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Как отмечают в Генштабе, после начала временной оккупации Крыма захваченные Россией объекты ГАТ "Черноморнефтегаз" используются оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове.

Кроме того, был поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского (АР Крым).

В сообщении уточняется, что ретрансляторы обеспечивают увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником для атак по территории Украины.

Другие поражения на оккупированных территориях

Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

Также нанесены удары по складу БПЛА противника в районе Червонопоповки и по району сосредоточения живой силы противника в Пурдивке Луганской области.

Результаты предыдущих ударов

В Генштабе сообщили, что 25 июля 2026 года подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени в РФ.

Этот НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил России.

Удары по Крыму

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что украинская кампания по поражению судов так называемого "теневого флота" РФ и соответствующих логистических путей заметно скажется на временно оккупированном Крыме, в частности на экономической ситуации, не раньше конца лета.

Ранее стало известно, что жители Джанкоя будут иметь доступ к мобильной связи и интернету лишь восемь часов в сутки. По словам аналитиков, главная причина таких шагов – военная. Оккупанты пытаются затруднить передачу данных о передвижении своей техники и личного состава. Однако есть и другая цель – отрезать местных жителей от новостей, нежелательных для Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: