6 растений, которые стоит обрезать в августе для пышного цветения в следующем сезоне

Обрезка каждого растения имеет свои особенности.

Август – важный период для ухода за садом, ведь некоторые растения именно в это время нуждаются в обрезке. Правильно проведенная процедура поможет им оставаться здоровыми, лучше развиваться и порадовать пышным цветением в следующем сезоне, пишет Country Living.

Некоторые растения нуждаются лишь в легкой обрезке после окончания цветения, а другим необходим более тщательный уход. Хотя обрезать любимые растения иногда бывает жалко, такая процедура помогает им лучше развиваться.

Правильная обрезка стимулирует появление новых побегов и помогает растениям окрепнуть перед следующим сезоном.

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В то же время важно учитывать особенности каждого растения, ведь неправильное время или чрезмерная обрезка могут ему навредить.

Ниже – список растений, которые стоит обрезать в августе.

1. Самшит

По словам специалиста по садоводству Ричарда Баркера, самшит следует обрезать два раза в год. Вторую процедуру лучше проводить в августе, когда рост растения замедляется.

Такая обрезка поможет самшиту сохранить форму зимой и защитит молодые побеги от повреждения морозами. Проводить её лучше в сухой пасмурный день, а перед работой стоит проверить, нет ли в растении птичьих гнезд.

Во время обрезки нужно удалить сухие, больные и поврежденные ветки, а также убрать срезанные листья внутри растения.

2. Тимьян

Тимьян обычно заканчивает цветение в конце июля или в августе, поэтому этот период подходит для его обрезки. Она поможет растению оставаться компактным и густым.

Баркер советует слегка подрезать тимьян и удалить засохшие цветочные соцветия, чтобы направить силы растения на образование новой листвы. При этом не стоит срезать побеги до голой древесины, поскольку это может навредить растению.

3. Калистемон

Середина или конец лета – подходящее время для обрезки калистемона, чтобы новые побеги успели окрепнуть к зиме.

Стебли с отцветшими цветами следует укоротить примерно на треть, срезая чуть выше листового узла или здорового бокового побега. Также нужно удалить сухие, больные и перекрещивающиеся ветви.

Не стоит срезать старую древесину без листьев, ведь растению может быть сложно сформировать новый прирост.

4. Английская лаванда

Английская лаванда хорошо реагирует на обрезку в конце сезона. Даже после завершения цветения в тёплую погоду она может образовывать новые зелёные побеги, которые должны окрепнуть к зиме.

Во время обрезки следует срезать мягкий зеленый прирост текущего сезона, но не трогать старую древесину. Эксперт советует формировать растение в виде купола, чтобы в центре не скапливались дождевая вода или снег.

5. Жасмин

Жасмин также можно обрезать в конце августа. В это время легко определить побеги, которые уже завершили цветение.

Их следует укоротить примерно на треть, срезая над здоровым листовым узлом или сильным боковым побегом. Также нужно удалить сухие и поврежденные ветки.

Не следует срезать молодые зеленые побеги без цветов – они зацветут следующим летом. В целом не стоит удалять более трети всего растения за один раз.

6. Хебе

Хебе – популярное вечнозеленое растение, которое требует легкой обрезки после завершения цветения в августе. Это помогает сохранить его здоровье и предотвратить одревеснение.

По словам специалистов, хебе нельзя сильно обрезать или срезать до старой оголенной древесины, ведь такие побеги могут не восстановиться.

Обрезать нужно только те стебли, ниже которых остаются зеленые листья или почки. Даже сильно разросшееся растение лучше обрезать постепенно, удаляя не более трети за один раз.

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