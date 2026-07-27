Маркетплейс Wildberries скрыл раздел 'Все для СВО', но не отказался от продаж

Российский маркетплейс Wildberries открыто продает товары, которые могут использоваться в войне против Украины.

После серии ударов по логистическим центрам из мобильного приложения российского маркетплейса Wildberries исчез раздел "Все для СВО", пишет Главком.

Однако, как отмечает издание, полностью отказываться от продажи таких товаров компания не стала.

"Все позиции, которые ранее были собраны в отдельной категории, перенесли в обычные разделы приложения", – говорится в статье.

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То есть товары военного назначения по-прежнему можно приобрести, хотя специальная подборка "Все для СВО" больше не отображается в меню.

Очевидно, что такие изменения произошли на фоне ряда ударов украинских сил по логистическим центрам Wildberries.

Российский маркетплейс Wildberries открыто продает товары, которые могут использоваться в войне против Украины. В каталоге платформы обнаружены комплектующие для FPV-дронов, системы сброса боеприпасов, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, бронежилеты, военные шлемы и другое тактическое снаряжение.

Указывается, что некоторые товары имели маркировку "проверено на СВО", а отдельные комплектующие прямо рекламируются как предназначенные для беспилотников. Именно продажу военных товаров и товаров двойного назначения называют одной из причин внимания украинских дронов к логистическим центрам компании.

Атаки на склады Wildberries: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению FT, Wildberries превратилась в ещё одно уязвимое звено в военной экономике российского президента. Отмечается, что атаки на сектор электронной коммерции России грозят перевернуть одну из крупнейших компаний страны, которая в прошлом году отчиталась об обороте в 6,1 трлн рублей. Как отмечает издание, Wildberries – платформа масс-маркета, ориентированная на ключевой электорат Путина: россиян с невысокими доходами, проживающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Директор Eurasia Group Александр Коляндр прогнозирует, что потеря товаров разорит тысячи продавцов, что приведет к неуплате налогов, дефолтам по кредитам и т. д.

Также мы писали, что WSJ отметило: сотни тысяч сторонних продавцов используют платформу Wildberries, продавая всё – от одежды и товаров для дома до игровых приставок. Ею пользуются 81 миллион человек в месяц. Некоторые продавцы в социальных сетях выразили шок по поводу того, что их товары были сожжены. Многие поставщики выразили гнев в адрес Wildberries, опасаясь, что компания не компенсирует им убытки. Менее чем за две недели до атак компания внесла поправки в соглашение с поставщиками, освободив себя от ответственности в случае ударов беспилотников.

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