Почему 'Сапсаном' не стоит бить по установкам, с которых атакуют Киев: объяснение эксперта

Такую ракету невозможно изготовить за месяц или два.

Украинскую баллистическую ракету "Сапсан" нецелесообразно использовать для нанесения ударов по мобильным пусковым установкам, с которых россияне обстреливают Киев. Ее боевая часть может содержать от 500 до 1000 кг взрывчатки, поэтому такое оружие предназначено прежде всего для поражения крупных стратегических объектов. Об этом в комментарии УНИАН сказал военный аналитик Михаил Жирохов.

По его словам, на данный момент невозможно сказать, налажено ли серийное производство ракет "Сапсан", поскольку эта информация засекречена.

"Производство ракетного вооружения - это одна из самых засекреченных сфер. Возможно, такая информация есть в Генеральном штабе или у президента Владимира Зеленского, но военные никогда не будут говорить об этом публично, поскольку она является сверхсекретной. К тому же проект "Сапсан" реализуется уже около 20 лет. По состоянию на начало полномасштабного вторжения он находился на этапе 90% готовности. Однако главная проблема "Сапсана" - производство ракетных двигателей. Все упирается именно в это", - отметил эксперт.

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Он рассказал, что производство двигателей было налажено на "Южмаше" в Днепре, однако к 2022 году не все испытания удалось провести. На тот момент было четыре, а по другим данным - десять двигателей, на основе которых можно было изготовить ракеты. Сохранил ли "Южмаш" возможность производить такие двигатели, остается открытым вопросом.

"Недаром россияне первые "Орешники" применили именно против Днепра, против "Южмаша". Однако предприятие ещё в советские времена проектировали и строили с учетом возможной ядерной войны, поэтому все его основные элементы расположены под землёй. В то же время производство двигателя - это целый комплекс предприятий. В эту технологическую цепочку вовлечены Павлоградский химический завод, "Импульс" в Шостке, а также предприятия во Львове и Запорожье. Насколько эта цепочка работает сейчас, сказать не могу", - объяснил Жирохов.

Кроме того, он подчеркнул, что информация о применении ракет "Сапсан" является крайне засекреченной. К тому же по состоянию на 2022 год для них была только одна пусковая установка.

"Помимо самих ракет, нужны также пусковые установки. Даже если их серийное производство налажено, возможности применения ракет будет ограничивать количество пусковых комплексов. К тому же производство баллистических ракет - это длительный технологический процесс. Такую ракету невозможно изготовить за месяц или два. В ходе производства необходимо соблюдать определенные температурные режимы и уровень влажности, а сама ракета состоит из большого количества элементов", - отметил эксперт.

Может ли "Сапсан" поражать мобильные пусковые установки

Жирохов также объяснил, целесообразно ли применять "Сапсан" для поражения мобильных пусковых установок вблизи границы, с которых россияне обстреливают Киев.

"Проблем с самим поражением нет. Сложность заключается в том, чтобы обнаружить и идентифицировать такую установку. Однако применять "Сапсан" против нее нет смысла. Его боевая часть составляет 500–1000 кг, поэтому эта ракета предназначена для поражения крупных целей. Для уничтожения пусковой установки "Искандера" может хватить дрона. Задача баллистической ракеты - быстро доставить около 1000 кг взрывчатки, а не охотиться на отдельную мобильную установку. Это не ее цель", - рассказал эксперт.

По его словам, баллистические ракеты предназначены для нанесения мощных ударов на большом расстоянии по стратегическим целям, например, по предприятиям, которые после поражения уже не смогут работать.

Также эксперт отметил, что "Сапсан" разрабатывался как украинский аналог российского "Искандера".

"С самого начала "Сапсан" разрабатывался как отечественный аналог "Искандера" - даже с использованием аналогичных элементов. Однако за 20 лет, в течение которых длился процесс его создания, проект претерпел определенные изменения", - подытожил Жирохов.

Применение "Сапсана" - что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале применения баллистических ракет "Сапсан".

В то же время президент решил не сообщать о количестве ракет, которые уже были применены. Вместо этого он ответил в обобщенном виде.

Что касается "Нептунов", то президент подтвердил, что они действительно хорошо работают.

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