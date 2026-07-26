После 60 лет эта простая привычка помогает сохранить силу и мышцы

Именно в этот период физическая активность приобретает особую важность.

Ежедневный подъем и спуск по лестнице может помочь сохранить силу и мышечную массу после 60 лет. Тренеры объяснили, почему эта простая привычка важна, пишет radiopogoda.pl.

После 60 лет в организме происходит немало изменений. Становится сложнее поддерживать некоторые привычки, которые были раньше, а ещё сложнее – формировать новые. Тело уже не реагирует так, как несколько лет назад, а найти время на тренировки может быть всё сложнее.

Однако это не должно стать поводом для отказа от движения. Наоборот, именно в этот период физическая активность становится особенно важной. Примерно после 50 лет начинается естественное снижение мышечной массы, которое наблюдается у людей этого возраста во всем мире. Хотя этот процесс невозможно полностью остановить, его можно замедлить благодаря правильным упражнениям и ежедневной активности.

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Лучший способ сохранить форму – не проводить часы в спортзале, а выработать полезные ежедневные привычки. По словам Хавьера Абреу, тренера по подготовке спортсменов и сертифицированного персонального тренера, к ним относятся:

регулярные силовые тренировки;

физическая активность в течение всего дня и отказ от сидячего образа жизни;

сбалансированное питание, отказ от ультраобработанных продуктов и сахара;

сон от 7 до 9 часов;

соблюдение стабильного режима дня;

обучение контролю над стрессом.

Чтобы поддерживать форму после 60 лет, важны два ключевых фактора. Прежде всего необходимо сохранять силу, необходимую для выполнения повседневных дел.

"Сила и мышечная масса улучшаются, если вы ежедневно поднимаетесь и спускаетесь по лестнице", – отмечает персональный тренер Хуан Антонио Мартин.

Это чрезвычайно простая привычка, которую легко внедрить в повседневную жизнь. Еще один способ – короткие, даже 30-минутные тренировки, включающие, например, приседания или гребные упражнения. Именно благодаря такой активности можно добиться оптимальных результатов.

"Главное – понять, что в 60 лет и практически в любом другом возрасте тренировки – это не вопрос внешнего вида, а прежде всего здоровье, качество жизни, сохранение собственной независимости и подвижности, предотвращение боли, постоянной усталости, возможность наслаждаться путешествием своей мечты и проводить время с семьей", – добавляет эксперт по тренировкам.

Другие виды активности

Другие виды активности также важны для поддержания здоровья после 60 лет. Прогулки, езда на велосипеде, скандинавская ходьба или плавание помогают поддерживать нормальное давление, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают выносливость.

Регулярные физические нагрузки укрепляют мышцы, улучшают равновесие и снижают риск падений, которые в пожилом возрасте могут привести к длительной реабилитации после переломов. Кроме того, физическая активность положительно влияет на работу мозга: помогает поддерживать память и концентрацию.

Занятия спортом также дают возможность больше общаться. Группы по скандинавской ходьбе, гимнастике или танцам для людей старшего возраста помогают заводить новые знакомства и бороться с одиночеством.

Подробнее о полезных упражнениях

Ранее УНИАН писал о простых домашних тренировках, которые обеспечат подтянутые руки даже после 50 лет. Как отмечалось в материале, подтянуть и укрепить руки можно даже с помощью трех интенсивных домашних тренировок в неделю.

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