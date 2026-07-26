Украина, возможно, помогает США замкнуть блокаду Ирана, - Fortune

Удар по иранскому судну в Каспийском море может быть частью американской стратегии по блокаде Ирана.

Украина, вероятно, помогает США замкнуть кольцо блокады вокруг Ирана, нанося удары по судам в Каспийском море. Об этом пишет издание Fortune.

Автор публикации анализирует недавний украинский удар по иранскому судну в Каспийском море и реакции сторон на это событие. В частности отмечается, что президент Владимир Зеленский публично сообщил об ударе, заявив, что Иран помогает России в войне против Украины, а Россия помогает Ирану в войне с США.

Эксперт берлинского аналитического центра SWP Хамидреза Азизи рассматривает несколько возможных объяснений украинской атаки. По его мнению, Киев мог стремиться продемонстрировать свою ценность как союзника США или же действовать в интересах Вашингтона и Израиля, усиливая давление на Иран без их прямого вмешательства.

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"Иными словами, каспийский фронт вместе с Индийским океаном – где Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана – теперь призван замкнуть кольцо экономического и военного давления вокруг страны", – говорит Азизи.

Эксперт считает, что ответом Ирана могут стать атаки на связанные с Украиной суда в других морских районах или удары по украинской инфраструктуре. Кроме того, Тегеран теоретически может официально признать Крым и Донбасс частью России.

"В любом случае очевидно, что война Ирана все теснее переплетается с двумя другими конфликтами: саудовско-хуситским противостоянием и войной между Россией и Украиной. С каждым днем война превращается во всё более сложный, многомерный и международный конфликт", – говорится в публикации.

Удар по судам в Каспийском море

Как писал УНИАН, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно нанесла удары на большое расстояние по кораблям в Каспийском море, в частности по судам, перевозившим военные грузы из Ирана, и по ракетному катеру. При этом он не акцентировал внимание на том, что суда были иранскими.

После этого Иран обвинил Украину в нападении на свое коммерческое судно в Каспийском море, заявив о гибели одного моряка и ранении другого. Тегеран назвал инцидент "актом агрессии" и вызвал временного поверенного в делах Украины для выражения протеста.

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