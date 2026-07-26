Мир уже готовится к России без Путина: офицер указал на красноречивые признаки

"Российская недоимперия" уже обречена, как и режим Путина, считает военный.

Несмотря на то, что война в Украине, похоже, вступает в новую фазу эскалации, в мире все активнее обсуждают сценарии завершения эпохи Владимира Путина в Кремле и дальнейшего сосуществования с послевоенной Россией. Такое мнение в своем Facebook высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

В частности, военный ссылается на появление в мировом и украинском информационном пространстве сообщений о якобы "тайных встречах" между представителями разных стран и России в последние недели. И хотя речь идет о неофициальных контактах, о которых стороны не спешат заявлять публично, Федоренко считает их весьма симптоматичными.

Особое внимание Федоренко обращает на слухи об изменении позиции Китая. По его словам, Пекин постепенно налаживает связи не только с официальной Москвой, но и с представителями российских региональных и экономических элит. Военный отмечает, что российские спецслужбы фиксируют деятельность китайских "коллег" на российской территории, однако Кремль игнорирует это, чтобы не ухудшать отношения с последним союзником.

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По мнению Федоренко, активизация китайцев в этом вопросе связана с долгосрочными прогнозами относительно будущего России.

"Китай видит, что Москва проигрывает войну, и заранее готовится к возможному распаду "федерации". Пекину нужны свои люди в каждом региональном центре, в каждой отрасли экономики. Сам же хозяин Кремля для Китая уже превращается в хромую утку", – пишет Федоренко.

Аналогичные дискуссии всё чаще ведутся и на Западе, отмечает военный. По его словам, международные эксперты, дипломаты и политики всё чаще говорят не только о завершении войны, но и о возможных сценариях развития России после Путина. Среди обсуждаемых вопросов – потенциальное ослабление центральной власти, роль региональных элит и контроль над ядерным арсеналом в случае политической трансформации страны.

"Эти разговоры – на пользу Украине. Ведь это означает, что Путин теряет остатки геополитического влияния. На него больше не делают ставку. В будущее его режима больше не инвестируют", – считает Федоренко.

В то же время военный предостерегает от чрезмерного оптимизма. Он подчеркивает, что сам факт подготовки различных государств к возможным изменениям в России еще не означает их скорого наступления.

"Недоимперия обречена пережить немало политических, экономических и социальных катаклизмов. Однако даже в таких условиях она будет вести себя как опасный раненый хищник. Но в конце концов погибнет, потому что диагноз – летальный", – резюмирует офицер.

Война в Украине и Россия

Как писало УНИАН, украинские удары по логистическим центрам Wildberries в России повлекли за собой серьезные экономические последствия, которые эксперты сравнивают с атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Они не только повредили инфраструктуру крупнейшего маркетплейса, но и нарушили работу малого бизнеса и повседневной торговли, вызвав жалобы предпринимателей и недовольство общества.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время форума в Омске призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине с участием великих держав в качестве гарантов. Он подчеркнул, что конфликт наносит ущерб и России, и Украине, и предложил вернуться к мирным переговорам.

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