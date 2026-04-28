'Будет мощнее, чем Искандер-М': эксперт оценил сроки запуска ракеты FP-9 в серию

Процесс может занять немного больше времени, чем до июня.

Для перехода к серийному производству украинской баллистической ракеты FP-9 необходимо завершить испытания в боевых условиях и доработать ее. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил в эфире Radio NV.

"Стоит отметить, что финальной стадией будет именно серия [серийное производство – УНИАН]. То есть, как только мы сможем производить по крайней мере десятки единиц регулярно", – подчеркнул Кузан.

По его словам, сначала будут проведены испытания баллистических ракет FP-7 и FP-9 уже в реальных боевых условиях, как это было изначально с крылатой ракетой FP-5, когда были нанесены удары по российским позициям на оккупированных украинских территориях в Крыму и на Донбассе. Именно в режиме боевого применения можно протестировать и доработать ракеты.

"И уже дальше никто не сомневается в том, что эта ракета существует и работает на заявленную дальность… После того, как будут устранены все "баги", баллистическая ракета будет доработана, тогда уже можно будет запускать в серию, и это будет означать, что наша ракетная программа есть, существует и работает", – отметил Кузан.

Он добавил, что этот процесс не быстрый.

"Возможно, он займет немного больше времени, чем до июня, но мы однозначно увидим успешное применение нашей ракеты", – подчеркнул Кузан.

По его мнению, даже заявленная дальность поражения баллистической ракетой Fire Point в 750 км говорит о том, что удастся поражать любое критическое предприятие России и наносить удары вплоть до Москвы.

"Ракета будет мощнее, чем ее российский баллистический аналог [имеется в виду ракета "Искандер-М" – УНИАН]. И это, кстати, понимают и на болотах. Они очень стремительно развивают свои противоракетные комплексы С-400 и С-500. Однако признают, что закрыть даже Московскую область с помощью их эшелонированной системы ПВО они не успеют, если наша ракетная программа будет развиваться в те сроки, о которых уже заявили разработчики", – отметил Кузан.

Украинская ракета FP-9

Как сообщал УНИАН, во время оборонной выставки в польском Жешуве украинская компания Fire Point впервые представила макет перспективной баллистической ракеты FP-9, которая по своим габаритам может превзойти не только российский "Искандер", но и советский "Скад".

Макет баллистической ракеты FP-9 был показан рядом с FP-7. Поскольку параметры FP-7 примерно известны, это позволяет сделать вывод, что длина новой ракеты может составлять около 12,5 метров, а диаметр – до 1,1 метра. Ранее были озвучены следующие характеристики этой ракеты: дальность полета – 855 км, боевая часть – 800 кг, что позволяет ей долететь до Москвы.

