'Я очень надеюсь, что это скоро закончится': Макаревич выразил поддержку украинцам

Певец признался, что каждый день просыпается с ощущением, что, возможно, сегодня война в Украине закончится.

Во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 известный российский певец и музыкант Андрей Макаревич выразил слова поддержки украинцам и обратился к своим друзьям и поклонникам в Киеве, сообщают Новости.LIVE.

Макаревич признался, что каждый день надеется на скорейшее завершение войны.

"Я передаю привет всем моим друзьям из Киева и всем поклонникам. Держитесь. И я каждый день просыпаюсь с ощущением, что, возможно, сегодня это закончится. Я очень надеюсь, что это закончится скоро", – сказал он в интервью.

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Певец рассказал, что с удовольствием возвращается в Юрмалу на фестиваль, который организует Лайма Вайкуле.

Макаревич пояснил, что одной из главных причин является особая атмосфера фестиваля и теплый прием зрителей.

"Здесь зал всегда принимает очень хорошо. Я ещё и за это люблю это место. Помимо погоды, помимо всей этой красоты, здесь всегда замечательная публика", – сказал Макаревич.

Издание отметило, что он представил на фестивале две новые композиции.

Фестиваль в Юрмале: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 77-летняя российская певица Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, посетила открытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Юрмале. Во время общения с журналистами Пугачева и Галкин выразили поддержку украинцам. Пугачева добавила, что готова спеть в Киеве, но только "под мирным небом". Примечательно, что Галкин перешел на украинский язык, чтобы поблагодарить журналистов.

Также мы писали, что украинская певица Оля Полякова подверглась очередной волне критики из-за того, что на фестивале в Юрмале появилась на видео с россиянином Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Объясняется, что он занимает неоднозначную позицию в отношении развязанной Россией войны в Украине. Ролик, за который Полякову жестко раскритиковали, появился в Instagram-аккаунте фестиваля. Однако после негативной реакции его удалили. В то же время некоторые пользователи встали на защиту артистки, отмечая, что Сергей Григорьев-Апполонов уже более 20 лет живет в Европе.

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