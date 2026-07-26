Женщины создают себе ненужные проблемы в отношениях, совершая одну и ту же ошибку

Эксперты предостерегают от чрезмерной откровенности в разговорах даже с самыми близкими подругами.

Желание делиться с друзьями своими проблемами и переживаниями – естественная привычка большинства людей. Но иногда чрезмерная откровенность касательно личных отношений может привести к неожиданным негативным последствиям, пишет издание Yourtango.

Как отмечается в публикации, обратиться к подруге за советом или поддержкой после ссоры с партнером – вполне естественно. В то же время автор подчеркивает, что существует грань между здоровым поиском поддержки и чрезмерным разглашением подробностей личной жизни.

"Делиться слишком большим количеством информации означает создавать проблемы, которых вообще не должно было возникнуть", – подчеркивает автор.

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Издание приводит несколько причин, почему чрезмерная откровенность с подругами относительно отношений с партнером может создать проблемы:

Подруги могут начать негативно относиться к партнеру. Как объясняет автор, после конфликта женщины часто звонят подругам и рассказывают свою версию событий. Позже влюбленные могут помириться и оставить ссору в прошлом, однако друзья нередко остаются лишь с первоначальной негативной информацией о ссоре. Из-за этого они начинают воспринимать партнера подруги через призму самых худших моментов в отношениях, даже если проблема давно решена.

Окружение начинает настаивать на разрыве. Чем больше подробностей об отношениях знают друзья, тем чаще они высказывают собственные суждения. Одни могут советовать немедленно расстаться, другие – убеждать, что виноват именно партнер. Впоследствии человек оказывается в ситуации, когда уже вынужден защищать любимого человека перед теми, к кому изначально обратился за поддержкой.

Отношения оценивают только по плохим моментам. Автор рассказывает, что регулярные жалобы формируют однобокое представление о партнере. Отдельные случаи могут превратиться в глазах подруг в постоянные черты характера, хотя на самом деле они были исключением. Из-за отсутствия полного контекста знакомые часто делают ошибочные выводы о человеке.

Возникает соперничество между подругами и партнером. В публикации отмечается, что здоровые отношения требуют баланса между романтическими отношениями и дружбой. Если подруги постоянно слышат о негативе, они могут начать считать, что именно они поддерживают человека больше, чем его партнер. В то же время любимый человек нередко испытывает дискомфорт из-за того, что личные ссоры становятся предметом посторонних обсуждений.

Чрезмерная откровенность разрушает доверие. Автор подчеркивает, что не каждое событие в отношениях требует посторонних слушателей, особенно если речь идет о личных моментах. Постоянное пересказывание таких деталей подругам может постепенно подорвать доверие в паре.

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