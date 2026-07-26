Привычные кухонные губки уходят в прошлое: что используют вместо них

Есть более удобные, экологичные и гигиеничные альтернативы.

Традиционная губка для мытья посуды вызывает всё больше вопросов. Губки впитывают воду и остатки пищи, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Если их не менять регулярно и не сушить должным образом, они могут стать источником неприятных запахов на кухне и даже представлять опасность для здоровья. Кроме того, синтетические материалы, из которых они изготовлены загрязняют окружающую среду.

Как пишет kobieta.onet.pl, на современных кухнях все чаще появляются удобные, экологичные и гигиеничные альтернативы кухонным губкам.

Однако с ними тоже надо уметь обращаться и знать некоторые нюансы.

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Щетка с деревянной ручкой

Одной из самых популярных альтернатив является щетка с деревянной ручкой. Ее жесткая щетина эффективно удаляет засохшие загрязнения и жир, а сама щетка впитывает значительно меньше влаги, чем традиционная губка, в результате быстрее сохнет и снижает вероятность размножения бактерий.

Деревянные щетки эстетически привлекательны – их естественный вид идеально вписывается в современные минималистичные интерьеры.

Однако соблюдение гигиены остается крайне важным: щетку следует тщательно промывать и сушить после каждого использования.

Губка из люффы

Люффа – это высушенная волокнистая часть тропического. После замачивания она размягчается и может использоваться как традиционная губка, но при этом она биоразлагаемая.

Однако у люффы есть и недостатки – если её долгое время оставлять влажной или не чистить регулярно, она может стать рассадником бактерий и плесени.

Шведские кухонные полотенца

Изготовленные из смеси целлюлозы и хлопка, они исключительно хорошо впитывают влагу, мягкие и многоразовые. Просто бросьте грязную тряпку в стиральную или посудомоечную машину, чтобы она снова стала как новая. Благодаря своей прочности и возможности многократного использования, они являются отличной альтернативой традиционным губкам – решение, выгодное как для кошелька, так и для окружающей среды.

Независимо от вашего выбора – губка, щетка, мочалка или тряпка – поддержание чистоты имеет первостепенное значение. После каждого использования тщательно промывайте аксессуар, удаляйте остатки пищи и дайте ему высохнуть на воздухе. Если появляется неприятный запах или признаки износа, пора заменить изделие.

Ранее дизайнер поделилась, как придать шкафам на кухне индивидуальность и изысканность.

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