Стали известны победители кинопремии 'Золотая дзига-2026'

Вчера, 25 июля, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золотая дзига-2026". К слову, в ходе десятой церемонии были отмечены лучшие фильмы и представители кино в 21 номинации. Всего в конкурсе участвовали 65 работ.
Так, научно-фантастическая лента режиссера Павла Острикова "Ты – Космос", которая лидировала по количеству номинаций, стала лучшим фильмом. В ней главную роль сыграл актер Владимир Кравчук.
Также Кравчук получил награду в категории "Лучший актёр", а лучшей актрисой стала Марина Кошкина, сыгравшая в фильме "Война глазами животных".
Полный список победителей кинопремии "Золотая Дзига-2026"
- Лучший фильм – "Ты – Космос"
- Лучшая режиссёрская работа – Павел Остриков, фильм "Ты – Космос"
- Лучший документальный фильм – "2000 метров до Андреевки"
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк"
- Лучшая женская роль – Марина Кошкина, фильм "Война глазами животных"
- Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская, фильм "Малевич"
- Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук, фильм "Ты – Космос"
- Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский, фильм "Кислородная станция"
- Лучший игровой сериал – "Ограниченно пригодные"
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день"
- Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка"
Лучший сценарий – Павел Остриков, фильм "Ты – Космос"
- Лучшая песня – "Ни обещаний, ни прощений" из фильма "Ну, мам"
- Лучшая музыка – Никита Моисеев, фильм "Ты – Космос"
- Лучшая операторская работа – Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, фильм "2000 метров до Андреевки"
- Лучшая работа художника-постановщика – Владлен Одуденко, Мария Денисенко, фильм "Ты – Космос"
- Лучший дизайн костюмов – Татьяна Лавриненко, фильм "Малевич"
- Лучший грим – Татьяна Татаренко, фильм "Серые пчелы"
- Лучшие спецэффекты – Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, фильм "Ты – Космос"
- Лучший монтаж – Иван Банников, фильм "Ты – Космос"
- Лучший звук – Сергей Степанский, фильм "Ты – Космос".
Напомним, ранее УНИАН писал о фильме, который провалился в кинотеатрах, но стал №1 на Netflix в 67 странах.