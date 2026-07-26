Стали известны победители кинопремии 'Золотая дзига-2026'

Лучшим фильмом года признана картина "Ты - Космос".

Вчера, 25 июля, в Киеве состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золотая дзига-2026". К слову, в ходе десятой церемонии были отмечены лучшие фильмы и представители кино в 21 номинации. Всего в конкурсе участвовали 65 работ.

Так, научно-фантастическая лента режиссера Павла Острикова "Ты – Космос", которая лидировала по количеству номинаций, стала лучшим фильмом. В ней главную роль сыграл актер Владимир Кравчук.

Также Кравчук получил награду в категории "Лучший актёр", а лучшей актрисой стала Марина Кошкина, сыгравшая в фильме "Война глазами животных".

Видео дня

Полный список победителей кинопремии "Золотая Дзига-2026"

Лучший фильм – "Ты – Космос"

– "Ты – Космос" Лучшая режиссёрская работа – Павел Остриков, фильм "Ты – Космос"

Павел Остриков, фильм "Ты – Космос" Лучший документальный фильм – "2000 метров до Андреевки"

"2000 метров до Андреевки" Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк"

– "Через 769 км, Нью-Йорк" Лучшая женская роль – Марина Кошкина, фильм "Война глазами животных"

Марина Кошкина, фильм "Война глазами животных" Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская, фильм "Малевич"

Ирма Витовская, фильм "Малевич" Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук, фильм "Ты – Космос"

– Владимир Кравчук, фильм "Ты – Космос" Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский, фильм "Кислородная станция"

– Василий Кухарский, фильм "Кислородная станция" Лучший игровой сериал – "Ограниченно пригодные"

"Ограниченно пригодные" Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день"

– "Пасхальный день" Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка"

– "Моя бабушка – парашютистка" Лучший сценарий – Павел Остриков, фильм "Ты – Космос"

Лучшая песня – "Ни обещаний, ни прощений" из фильма "Ну, мам"

– "Ни обещаний, ни прощений" из фильма "Ну, мам" Лучшая музыка – Никита Моисеев, фильм "Ты – Космос"

Моисеев, фильм "Ты – Космос" Лучшая операторская работа – Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, фильм "2000 метров до Андреевки"

– Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, фильм "2000 метров до Андреевки" Лучшая работа художника-постановщика – Владлен Одуденко, Мария Денисенко, фильм "Ты – Космос"

Владлен Одуденко, Мария Денисенко, фильм "Ты – Космос" Лучший дизайн костюмов – Татьяна Лавриненко, фильм "Малевич"

– Татьяна Лавриненко, фильм "Малевич" Лучший грим – Татьяна Татаренко, фильм "Серые пчелы"

– Татьяна Татаренко, фильм "Серые пчелы" Лучшие спецэффекты – Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, фильм "Ты – Космос"

– Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, фильм "Ты – Космос" Лучший монтаж – Иван Банников, фильм "Ты – Космос"

– Иван Банников, фильм "Ты – Космос" Лучший звук – Сергей Степанский, фильм "Ты – Космос".

Напомним, ранее УНИАН писал о фильме, который провалился в кинотеатрах, но стал №1 на Netflix в 67 странах.

Вас также могут заинтересовать новости: