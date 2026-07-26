Покорит с первой порции: рецепт ароматной пасты для настоящего наслаждения

На приготовление блюда уйдет менее часа.

Если хочется приготовить вкусное и сытное блюдо, которое понравится всей семье, стоит обратить внимание на пасту с курицей и грибами. Нежный соус, насыщенный аромат и простота приготовления делают это блюдо отличным вариантом, пишет evz.ro.

Для приготовления блюда на четыре порции понадобятся: 400 г пасты пенне или тальятелле, 500 г куриной грудки, 300 г шампиньонов, 250 мл сливок для приготовления, 80 г тёртого пармезана, три зубчика чеснока, небольшая луковица, две столовые ложки оливкового масла, 30 г сливочного масла, соль, перец, чайная ложка орегано и измельченная свежая петрушка для подачи.

Сначала нарежьте куриную грудку кубиками среднего размера и приправьте солью, перцем и орегано. В большой сковороде разогрейте оливковое масло и сливочное масло, после чего обжарьте мясо в течение 6–8 минут, пока оно не приобретет золотистую корочку. Готовую курицу переложите на тарелку.

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В этой же сковороде приготовьте мелко нарезанный лук – обжаривайте его около двух минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, нарезанные ломтиками шампиньоны и готовьте, пока жидкость, которую они выделят, не испарится.

Через несколько минут – и сливочный соус готов

К грибам влейте сливки для приготовления и аккуратно перемешайте. Добавьте тёртый пармезан и оставьте соус на слабом огне на 3–4 минуты, пока он не загустеет.

После этого верните в сковороду кусочки курицы и перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Пасту варят до состояния al dente

Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии со временем, указанным на упаковке. Перед тем как слить воду, оставьте один ополоник жидкости, в которой варилась паста.

Добавьте пасту в соус и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте немного оставленной воды, чтобы соус стал более нежным и шелковистым. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей петрушкой и небольшим количеством тертого пармезана. Паста будет наиболее вкусной сразу после приготовления.

Подробнее о приготовлении пасты

Ранее был раскрыт секрет идеальной итальянской пасты за 10 минут. Как отмечалось в материале, чтобы приготовить необычное блюдо, понадобится всего 6 ингредиентов.

Также УНИАН писал о самом простом и быстром способе приготовить пасту, для которого не нужна кастрюля. Так вы можете сварить пасту и приготовить соус одновременно в одной посуде, а это значит, что вам не придется потом возиться с горой грязной посуды после ужина.

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