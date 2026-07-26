Украинская врач отрастила волосы до земли: в чем ее секрет (фото)

Анастасия говорит, что длина и красивый вид волос в первую очередь зависят не от косметических средств.

Украинская пластическая хирург Анастасия, которая два года назад переехала из Харьковской области в Кишинев, стала известна благодаря волосам, достигающим почти до земли. По словам врача, главный секрет их длины и здорового вида заключается не в дорогих косметических средствах, а в генетике, дисциплине и здоровом образе жизни. Об этом пишет Radiomoldova.

Анастасия рассказала, что люди по-разному реагируют, когда видят её, но больше всего её трогают реакции детей.

"Мне очень нравится, когда реагируют дети. Также приятно, когда люди подходят, чтобы сфотографироваться, спрашивают, какими средствами для волос я пользуюсь, или просто делают комплимент", – говорит девушка.

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Несмотря на распространенное мнение, что длина и красивый вид волос в первую очередь зависят от косметических средств, Анастасия, которая по профессии является пластическим хирургом, убеждена, что решающим фактором является наследственность, дополненная правильным и регулярным уходом.

"Период активного роста волос у каждого человека разный. У кого-то он длится два года, у кого-то – четыре... В моем случае – более восьми лет. Именно поэтому мой потенциал роста больше. Но очень важно также правильно ухаживать за волосами", – пояснила она.

Ее уход предусматривает несколько правил, которых Анастасия строго придерживается. Перед каждым мытьем она расчесывает волосы от кончиков к корням, не моет их ежедневно и использует шампунь только для очищения кожи головы. Зато кондиционер наносит в значительно большем количестве, учитывая длину волос.

По словам Анастасии, весь процесс ухода занимает примерно полчаса. Она также опровергает один из самых распространенных мифов об очень длинных волосах.

"Все думают, что я использую огромное количество шампуня. Это не так. Я нажимаю на дозатор всего несколько раз, как и любой другой человек, ведь шампунь нужен для очищения кожи головы. А вот с кондиционером совсем другая история. Конечно, его я использую значительно больше, чем обычный человек. Я не покупаю маленькие упаковки, а только большие. Одной мне хватает примерно на месяц. Несколько раз в месяц добавляю в воду яблочный уксус. Мне очень нравится, как выглядят волосы после этой процедуры", – рассказала врач.

Длинные волосы не всегда легко носить, особенно с учетом профессии Анастасии. Она говорит, что нашла практичные решения, которые позволяют ей комфортно работать.

"К сожалению, моя профессия не позволяет носить распущенные волосы. Для работы и занятий в спортзале я использую специальные прически. Например, на работе пользуюсь специальными аксессуарами для фиксации волос, которые помогают избежать дискомфорта и боли", – говорит она.

В свободное время Анастасия предпочитает распущенные волосы и подбирает одежду так, чтобы образ был гармоничным. Хотя, как она призналась, время от времени задумывается о кардинальной смене имиджа, однако длинные волосы уже стали неотъемлемой частью ее личности.

"Каждый год мне хочется подстричься коротко. Но я понимаю, что отношусь к тем людям, для которых волосы уже стали частью образа. Я знаю, что если бы сделала короткую стрижку, то была бы счастлива всего несколько дней, а потом снова захотела бы вернуться к своему нынешнему виду. Раз в два месяца я, конечно, подстригаю кончики. Можно сказать, что это тоже стрижка. Но я не отрезаю по 20–30 сантиметров и не отказываюсь от длины. Последние восемь лет стараюсь поддерживать волосы одинаковой длины", – призналась она.

Ранее УНИАН писал о том, что нужно пить, чтобы волосы и кожа были красивыми. Отмечалось, что наши бабушки употребляли витаминный напиток, который укреплял волосы и делал кожу и ногти более здоровыми. К тому же он недорогой и легкодоступный. Речь шла о напитке, приготовленном с добавлением дрожжей.

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