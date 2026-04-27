Долетит до Москвы: Украина показала ракету FP-9, больше и мощнее 'Искандера'

Украинская разработка может пройти кодификацию в Минобороны уже этим летом, после чего поступит на вооружение.

Во время оборонной выставки в польском Жешуве украинская компания Fire Point впервые представила макет перспективной баллистической ракеты FP-9, которая по своим габаритам может превзойти не только российский "Искандер", но и советский "Скад".

Как отмечает Defense Express, ключевую роль в оценке размеров играет то, что макет FP-9 был показан рядом с FP-7. Поскольку параметры FP-7 примерно известны, это позволяет сделать вывод, что длина новой ракеты может составлять около 12,5 метра, а диаметр – до 1,1 метра. Ранее были озвучены следующие характеристики этой ракеты: дальность полета – 855 км, боевая часть – 800 кг, что рельно может долететь до Москвы.

Таким образом FP-9 оказывается больше, чем 9М723 ОТРК "Искандер", а также превышает по размерам Р-17 "Эльбрус", которые долгое время считались ориентиром для подобных систем.

Ранее разработчик заявлял, что FP-9 сможет поражать цели на дальности до 855 километров и нести боевую часть массой до 800 килограммов. По мнению аналитиков, именно такие характеристики и объясняют крупные размеры ракеты, поскольку сочетание большой дальности и мощной боевой части требует значительного объема топлива и соответствующей конструкции.

Ожидается, что уже летом 2026 года ракета может пройти кодификацию в Министерстве обороны Украины, после чего откроется путь к ее принятию на вооружение. Учитывая заявленную дальность, FP-9 потенциально способна поражать цели на значительной глубине, включая объекты на территории России.

Ранее издание Forbes опубликовало информацию о новой украинской концепции о дронах-"матках", которые доставляют FPV-беспилотники к цели и запускают их уже в зоне поражения. Это серьезный прорыв в войне дронов, что являетсядостаточно сложным решением со стратегической точки зрения.

Кроме того, Украина сейчас работает не только над количеством перехватчиков для дронов, но и надих универсальностью в любую погоду.

