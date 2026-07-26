Как увеличить потребление воды: 5 советов от диетологов

Эти советы экспертов помогут сделать употребление воды частью повседневной рутины.

Организм человека в основном состоит из воды, поэтому она необходима для нормальной работы многих его систем. Вода помогает доставлять питательные вещества и кислород к клеткам, регулировать температуру тела и поддерживать работу мозга. Диетологи назвали 5 простых способов, которые помогут пить больше этой жидкости каждый день и сделать это полезной привычкой, пишет Better Homes & Gardens.

Насыщенный ежедневный график часто заставляет забывать о достаточном потреблении воды. В то же время поддержание водного баланса важно для нормальной работы организма.

По словам врача Энди Ли Гонсалес, взрослым следует употреблять примерно 8–12 стаканов жидкости в день.

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Однако выпивать достаточное количество воды бывает непросто, особенно когда в течение дня много дел. Небольшие изменения в привычках могут помочь легче достичь этой цели.

Эксперты поделились простыми советами, которые помогут чаще пить воду и сделать её частью повседневной рутины.

1. Носите с собой бутылку воды

Бутылка для воды, которая вам нравится по цвету или дизайну, может мотивировать чаще пить в течение дня. Пресс-секретарь Академии питания и диетологии Каролин Пассеррелло отмечает, что приятные мелочи помогают сделать употребление воды более комфортной привычкой.

По её словам, стоит искать способы, которые превратят употребление воды не в ещё одно задание в списке дел, а в нечто приятное.

Специалисты также советуют выбирать многоразовые бутылки вместо одноразовых пластиковых.

2. Совмещайте употребление воды с повседневными привычками

Один из простых способов пить больше воды – привязать эту привычку к повседневным делам, которые вы уже выполняете. Например, можно выпивать стакан воды после чистки зубов, во время приготовления кофе, ожидания в очереди или ответа на сообщение.

Важно поддерживать водный баланс постепенно в течение всего дня, а не выпивать всё необходимое количество жидкости за один раз. Регулярные напоминания в привычных ситуациях помогут легче достичь ежедневной цели.

3. Меняйте варианты напитков

Если обычная вода надоела, можно попробовать газированную воду или воду с добавлением фруктов, а также бульон с низким содержанием натрия.

По словам ученой Энди Ли Гонсалес, все напитки учитываются в суточном потреблении жидкости, в том числе кофе и чай. Однако не все напитки одинаково хорошо поддерживают водный баланс.

Например, сладкие напитки не стоит делать основой потребления жидкости, поскольку они содержат лишние калории и иногда могут не давать ощущения свежести.

4. Установите напоминания

Напоминания в телефоне или календаре могут помочь не забывать пить воду в течение дня.

Гонсалес отмечает, что из-за насыщенного графика люди часто не замечают, что пьют недостаточно. Простое уведомление на экране или звуковой сигнал могут стать необходимым толчком, чтобы сделать несколько глотков воды.

5. Включайте в рацион продукты с высоким содержанием воды

Поддерживать водный баланс можно не только с помощью напитков. Добавляйте в блюда и перекусы продукты, богатые водой, в частности дыню, огурцы и йогурт.

Представитель Академии питания и диетологии Энджел Планеллс подчеркивает, что разнообразный рацион с достаточным количеством фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов также помогает организму получать необходимую жидкость, даже если человек не пьет много воды.

Подробнее о пользе воды

Ранее ученые назвали напитки, которые хорошо увлажняют организм. Отмечалось, что основным источником гидратации должна быть обычная вода, однако теплые напитки, такие как чай и даже кофе, также могут способствовать достижению необходимого суточного потребления жидкости.

Также ученые рассказали, что будет, если пить горячую воду с лимоном каждый день. В частности, употребление теплой воды с лимоном по утрам может повысить ваш уровень энергии в течение дня.

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