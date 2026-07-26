Что произойдет с организмом, если регулярно употреблять семена подсолнечника: названы 10 преимуществ

Семена подсолнечника могут стать питательным перекусом.

Семена подсолнечника могут быть не только вкусным перекусом, но и источником важных для организма питательных веществ. Они содержат антиоксиданты, витамины, минералы, клетчатку, полезные жиры и белок. Регулярное употребление этого продукта может иметь ряд преимуществ для здоровья, пишет Verywell Health.

Семена подсолнечника – доступный продукт, который легко включить в ежедневный рацион. Их можно есть отдельно или использовать в качестве дополнения к различным блюдам.

Несмотря на небольшой размер, эти семена содержат много питательных веществ и могут влиять на различные процессы в организме.

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Исследования показывают, что регулярное употребление этого продукта связывают с рядом положительных эффектов для здоровья.

Ниже - преимущества семен подсолнечника.

1. Помогают уменьшить воспаление

Семена подсолнечника содержат витамин Е, флавоноиды и другие растительные соединения, которые могут способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме. Некоторые исследования показывают, что употребление семян может быть связано со снижением уровня маркеров воспаления.

2. Поддерживают здоровье сердца

Семена подсолнечника богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые считаются полезными для сердечно-сосудистой системы. Также они содержат растительные стеролы – соединения, которые могут помогать контролировать уровень холестерина.

3. Помогают поддерживать уровень энергии

В семенах подсолнечника содержатся витамины группы B, в частности тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота и витамин B6. Они участвуют в процессах выработки энергии клетками организма.

4. Поддерживают иммунную систему

По данным Национальных институтов здравоохранения, семена подсолнечника содержат цинк, селен и другие питательные вещества, которые помогают поддерживать естественную защиту организма и нормальную работу иммунной системы.

5. Могут помочь снизить риск развития рака

Исследования предполагают, что витамин Е, токоферол и конъюгированная линолевая кислота (CLA), содержащиеся в семенах подсолнечника и его ростках, могут обладать противораковыми свойствами и помогать снижать риск развития заболевания, говорится в обзоре по фитохимии, изменениям в составе метаболитов и лекарственному применению семян и ростков обыкновенного подсолнечника.

6. Поддерживают здоровье щитовидной железы

Семена подсолнечника содержат селен – минерал, важный для работы щитовидной железы. Некоторые исследования связывают растительный рацион с лучшими показателями здоровья этой железы, а семена подсолнечника рассматривают как один из источников питательных веществ для её поддержания.

7. Помогают предотвратить мышечные судороги

Магний, содержащийся в семенах подсолнечника, важен для работы нервной системы и мышц. Его достаточное количество в организме может способствовать поддержанию нормальной мышечной функции.

8. Могут помогать контролировать уровень сахара в крови

Исследования предполагают, что некоторые соединения в составе семян подсолнечника, в частности флавоноиды, гликозиды и фитостерины, могут влиять на регуляцию уровня сахара в крови.

9. Могут поддерживать женское здоровье во время беременности

Семена подсолнечника содержат витамин Е, фолаты, фосфор и полезные жиры, которые важны для организма матери и развития плода. Кроме того, некоторые питательные вещества в его составе могут поддерживать работу пищеварительной и иммунной систем. В то же время семена не являются лечебным средством и не заменяют полноценное питание во время беременности.

10. Улучшают пищеварение

Одна порция семян подсолнечника содержит около 3 граммов клетчатки. Она помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, способствует нормальной работе кишечника и может помогать предотвращать запоры. По данным Национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек, клетчатка важна для нормального пищеварения.

Возможные недостатки семян подсолнечника

Несмотря на пользу, семена подсолнечника следует употреблять в умеренных количествах. Некоторые магазинные варианты содержат много добавленной соли, что увеличивает количество натрия в рационе.

Из-за высокого содержания клетчатки чрезмерное употребление семян, особенно вместе с шелухой, в редких случаях может вызвать проблемы с пищеварением.

Аллергия на семена подсолнечника встречается редко, но может вызывать зуд во рту, отек губ или горла, сыпь, астму или другие реакции. В тяжелых случаях возможно затрудненное дыхание – признак анафилаксии.

Как употреблять семена подсолнечника

Семена подсолнечника можно есть в качестве перекуса или добавлять в салаты, каши, овсянку, выпечку, пасту, овощные блюда и запеканки. Они также подходят в качестве хрустящей добавки к сладким и соленым блюдам.

Кроме того, можно попробовать подсолнечную пасту в качестве альтернативы арахисовой или другим ореховым пастам, а при приготовлении пищи использовать подсолнечное масло.

Подробнее о полезных перекусах

Ранее диетолог назвала 10 полезных сладостей, которые можно есть даже на ночь. Как отмечалось в материале, вместо магазинных пирожных с кучей добавок можно выбрать варианты, сочетающие натуральный сахар с белком и полезной клетчаткой.

Также был назван перекус №1 для здоровья сердца. Отмечалось, что лучшие перекусы должны содержать белок и клетчатку, ведь эти питательные вещества помогают поддерживать уровень энергии и дольше сохранять чувство сытости до следующего приема пищи.

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