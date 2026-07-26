Путин похвастался, что 'Циркон', который РФ испытывает на украинцах, якобы становится более точным

Диктатор заверил, что Россия продолжит совершенствовать ракету.

Кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что российская ракета "Циркон" имеет проблемы с точностью, и заверил, что Россия продолжит ее совершенствовать. Об этом он заявил 26 июля на встрече с военными ВМФ РФ. Его заявления приводят российские СМИ.

"Появляются новые средства поражения, защиты. Один "Циркон" чего стоит! Там еще нужно работать с ним, следить за точностью. Последние применения показали, что он становится все точнее. Немногие страны мира обладают таким оружием, а мы не только обладаем им, но и совершенствуем его, и будем продолжать это делать", – заявил Путин.

Кроме того, диктатор подчеркнул особую роль военно-морского флота России. Он напомнил, что ВМФ является одним из ключевых элементов ядерной триады и играет важную роль в стратегическом сдерживании.

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Отдельно российский лидер похвастался подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые, по его словам, являются инструментами "сдерживания любого противника, нанесения ему недопустимого ущерба в случае агрессии".

Также Путин упомянул российский ледокольный флот, заявив, что аналогов ему нет ни в одной другой стране мира. Кроме того, диктатор сообщил о ходе работ над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон". Он заявил, что проект якобы находится на завершающей стадии и близится к вводу в боевое дежурство.

РФ применяет "Цирконы" в войне против Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Россия неоднократно наносила удары по Украине гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". По результатам анализа отчетов Воздушных Сил Украины и региональных воздушных командований, за первые 19 дней июля РФ уже использовала 20 таких ракет, или две трети годового объема производства. За весь июнь россияне в общей сложности запустили 15 ракет 3М22 "Циркон". По оценкам ГУР, в середине июля Россия имела в своём арсенале более 120 ракет "Циркон".

Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснял, почему РФ чаще запускает "Цирконы". По его словам, эти ракеты сложно перехватить из-за их высокой скорости. Впрочем, они неточны.

Эксперт по вооружению Олег Катков рассказывал, чем можно сбивать российские "Цирконы". По его словам, для этого необходимо иметь достаточное количество зенитных противобаллистических ракет – таких как PAC-3 системы Patriot. Он добавил, что время полета ракеты очень незначительно.

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