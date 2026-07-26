'Африканский корпус' РФ сбежал с поля боя в Мали, бросив союзников, – ГУР

Россияне в очередной раз доказали, что всегда бросают союзников и тех, кого считают "своими".

Подконтрольный Министерству обороны РФ "Африканский корпус" понес потери во время боевых действий в Мали и бросил на произвол судьбы своих союзников во время боя. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, речь идет о столкновении, произошедшем в начале июля вблизи населенного пункта Табришат в районе Гао на северо-востоке страны. Как сообщают в разведке, колонна российского "Африканского корпуса" и боевиков малийской хунты попала в засаду повстанцев и начала нести значительные потери в живой силе и бронетехнике. В решающий момент боя российские военные бросили своих союзников и бежали.

Как отмечается в материале, наземной или воздушной поддержки союзникам россияне не оказали, хотя на вооружении "Африканского корпуса" имеются ударные беспилотники "Орион", а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.

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По предварительным данным, в результате боя повстанцы уничтожили не менее 60 военнослужащих малийской хунты, еще не менее 30 взяли в плен. Кроме того, десятки военных получили ранения.

"Этот эпизод в очередной раз подтвердил, что Россия использует военных малийской хунты в качестве "пушечного мяса" для достижения собственных целей в Мали. Такой подход государство-агрессор применяет и во время преступной войны против Украины, когда отправляет иностранных наемников на смерть в "мясных штурмах", – отметили в разведке.

В ГУР также рассказали об особенностях отношений между российскими военными и силами малийской хунты.

"Главари "Африканского корпуса" в Мали ведут себя как рабовладельцы – солдаты армии местного режима служат для россиян прислугой: выполняют всю черновую работу, работают грузчиками, убирают за московитами в казармах", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГУР, среди руководства малийских сил россияне налаживают коррупционные схемы, продавая стрелковое оружие, которое ранее было передано в рамках так называемой военной помощи.

Ситуация в Мали

Как писал УНИАН, в первой половине года в Мали произошла значительная эскалация конфликта, продолжающегося уже много лет. В апреле коалиция туарегских сепаратистов из "Фронта освобождения Азавада" и джихадистов начала скоординированное масштабное наступление. Повстанцы атаковали объекты по всей стране, включая крупнейшие города Бамако и Кидаль.

Ключевыми событиями стали захват Кидаля (стратегического опорного пункта на севере, который хунта контролировала с 2023 года), убийство министра обороны Садио Камари (одного из ключевых архитекторов союза с Россией) и отступление российских сил и малийской армии с ряда северных позиций, в частности из Кидаля, Тессалита, Агельхока и других.

Сообщалось, что российские подразделения "Африканского корпуса" были вынуждены договариваться о безопасном выходе под "эскортом" противника, что стало особенно унизительным эпизодом.

Наступление возобновилось в июле с новыми атаками на Анефис, Гао и другие города, включая засады на совместные конвои россиян и хунты.

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