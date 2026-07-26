Это неприхотливое растение цветет до ноября и практически не требует ухода

Как правило, оно не требует регулярной подкормки.

Гаура – одно из немногих многолетних растений, которое непрерывно цветет с мая до первых заморозков и почти не требует ухода. Её нежные цветы, похожие на бабочек, придают саду лёгкость и изящество, а неприхотливость в выращивании сделала её одной из любимиц садоводов, пишет hovege.hu.

Гаура лучше всего растет на солнечных участках. Чем больше света получает растение, тем обильнее цветет. В полутени цветов обычно меньше, а побеги могут чрезмерно вытягиваться.

К составу почвы гаура не слишком требовательна, однако нуждается в хорошем дренаже.

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Застой воды растение переносит плохо, поэтому перед посадкой в тяжёлую глинистую почву рекомендуется добавить песок или мелкий гравий.

Благодаря глубокому стержневому корню она хорошо переносит засушливые периоды, хотя во время длительной летней жары будет благодарна за обильный полив.

Длительное цветение без лишнего ухода

Одним из главных преимуществ гауры является её способность постоянно образовывать новые бутоны. Именно поэтому растение остаётся привлекательным и цветущим в течение многих месяцев.

Весной достаточно обрезать прошлогодние сухие побеги, после чего гаура почти не требует дополнительного ухода. Избыток удобрений может даже навредить: растение начинает наращивать больше листьев, но формирует меньше цветов. Поэтому регулярная подкормка ей обычно не требуется.

Полезна для пчел и бабочек

Длительное цветение привлекает в сад пчел и бабочек, обеспечивая их источником нектара на протяжении всего сезона. Именно поэтому гауру часто высаживают в садах. Она хорошо сочетается с лавандой, эхинацеей, декоративными злаками и шалфеем.

Особенности ухода зимой

При благоприятных условиях большинство сортов успешно зимует в открытом грунте. При этом для растения большую опасность представляет не мороз, а избыточная зимняя влага. На хорошо дренированных участках шансы на успешную зимовку значительно выше. В более холодных регионах или в случае более чувствительных сортов дополнительная защита корневой зоны может оказаться полезной.

Если вам нужно растение, которое цветет почти весь сезон, хорошо переносит летнюю жару, не требует сложного ухода и в то же время привлекает опылителей, гаура станет одним из лучших вариантов для сада. При правильном выборе места она может оставаться его украшением на протяжении многих лет.

Подробнее о выращивании цветов в саду

Ранее УНИАН писал о 5 многолетних цветах, цветущих весь сезон. Одним из лучших вариантов специалисты назвали рудбекию или черноглазую Сюзанну. Это неприхотливое растение с ярко-желтыми лепестками и темной сердцевиной цветет с июня по октябрь. После укоренения рудбекия хорошо переносит жару, засуху и бедную почву, а удаление увядших цветков может продлить период цветения.

Также сообщалось, какие цветы посеять сейчас, чтобы любоваться ими осенью. В частности, в списке были астры, эхинацея и гайлардия.

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