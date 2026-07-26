Украина приступила к первой фазе 'контрнаступления' на Крым, – Гетьман

На первом этапе происходит отрезание полуострова от снабжения из России.

Удары Сил обороны по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму и на маршрутах к нему можно рассматривать как первую фазу деоккупации украинского полуострова. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

По словам эксперта, нынешний подход к деоккупации Крыма обсуждался еще ранее и предусматривает создание условий, при которых российская группировка на полуострове постепенно утратит возможность вести боевые действия из-за разрушения логистики.

"Хотя наземную операцию все равно придется проводить", – сказал Гетьман.

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В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом такого сценария является фактическая блокада оккупированного полуострова. По его словам, в случае разрушения логистических маршрутов российские войска окажутся перед ограниченным выбором.

"У россиян остается три пути. Либо бежать через пока еще существующий Керченский мост, либо сдаться в плен, либо просто погибнуть, потому что другого выхода, когда нечем воевать, у них нет", – заявил он.

Комментируя слова командующего СБС Роберта Бровди о деоккупации Крыма без классического штурма, Гетьман поддержал такую оценку и отметил, что именно так и выглядит современное контрнаступление.

"Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто выглядит оно не так, как нам хотелось бы", – сказал военный эксперт.

По его мнению, нынешняя кампания является примером асимметричных действий, а ее начальный этап уже продолжается.

"Это и есть контрнаступление, которое выглядит именно так, по крайней мере, его первая фаза выглядит именно таким образом", – подытожил Гетьман.

Удары по Крыму

Как писал УНИАН, Украина развернула масштабную воздушную кампанию против Крыма, что привело к дефициту топлива, перебоям с поставками продуктов и массовым отключениям электричества и воды, которые затронули более 70% жителей.

Местные жители жалуются на упадок туризма, пустые рестораны и хаос с топливом, что вызвало разочарование во властях и ощущение жизни "в каменном веке".

Удары наносятся по ключевым транспортным маршрутам и судоходству, а аналитики считают, что эти атаки дают Украине дополнительные рычаги влияния в будущих переговорах.

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