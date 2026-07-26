Британцы не хотят защищаться, Путин уже может отправлять корабли, – The Times

Полное нежелание европейцев сопротивляться агрессии поражает на фоне глобальной нестабильности.

Граждане европейских стран заявляют о полном нежелании защищать свои страны в случае российского вторжения. Однако эти настроения могут измениться в случае реального начала вооруженного конфликта. Об этом пишет The Times.

Издание, в частности, приводит данные недавнего опроса в Великобритании, в котором лишь 6% респондентов заявили, что добровольно взяли бы в руки оружие для защиты страны в случае нападения. Еще 14% ответили, что согласились бы служить, если бы их непосредственно мобилизовало правительство.

Как пишет The Times, столь низкие показатели выглядят поразительными на фоне нынешней международной ситуации. Автор публикации иронизирует, что будь она на месте российского президента Владимира Путина, то уже "выстроила бы военные корабли у Дувра". В то же время она подчеркивает, что результаты социологического опроса не стоит воспринимать буквально.

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"Война – это ад, а последние изменения в СМИ и социальных сетях сделали её ужасы более видимыми для нас, чем когда-либо прежде", – пишет журналистка.

Несмотря на это, автор не считает, что результаты опроса отражают реальное поведение британцев в случае прямой военной угрозы. В качестве примера она приводит историю знаменитого голосования в Оксфордском союзе в 1933 году, когда большинство студентов выступило против войны "за короля и страну". Однако уже через шесть лет, после начала Второй мировой войны, пункты набора добровольцев в Оксфорде были переполнены.

Еще одним аргументом автор называет опыт Украины. По её словам, до полномасштабного вторжения в стране был более низкий уровень доверия к власти, более сложные государственные институты и худшие социально-экономические показатели, однако это не помешало украинцам массово встать на защиту своего государства.

"У украинцев был гораздо более разрушенный общественный договор, чем у нас, – более низкий уровень жизни, менее эффективная бюрократия и еще более низкое доверие к политикам, – и все равно они взялись за оружие, когда пришло время", – подчеркнула она.

Автор также обращает внимание на детали опроса. Лишь 29% респондентов считают полномасштабное нападение на Великобританию вообще возможным в ближайшее десятилетие. Кроме того, 52% объяснили свою неготовность воевать возрастом или состоянием здоровья.

Таким образом, автор публикации не верит, что в случае войны действительно только от 6 до 14 процентов британцев согласятся защищать страну.

"Подожди, пока танки Путина окажутся у тебя во дворе, а потом скажи, что не будешь воевать", – иронизирует журналистка.

Угроза российского нападения на страны НАТО

Как писал УНИАН, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы. Он выразил сомнения относительно готовности Альянса и США оперативно и практически выполнить свои обязательства в случае агрессии, приведя в пример инцидент с российскими беспилотниками в польском воздушном пространстве.

Также мы сообщали, что границы стран НАТО с Россией остаются практически неукрепленными, несмотря на заявления политиков о подготовке к возможному вторжению. Польша и Литва имеют лишь частичные заграждения, Латвия и Эстония начали работы, но они продвигаются медленно. Только Финляндия ведет активное развитие оборонной инфраструктуры.

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